Mancano il clima politico e l’accordo sui nomi

Manca un clima politico favorevole e un accordo sui nomi per l’elezione dei giudici della Corte costituzionale. La prossima seduta comune del Parlamento è attesa non prima di metà febbraio, con difficoltà a raggiungere una sintesi tra Forza Italia e il quarto nome tecnico. Le candidature di Francesco Saverio Marini (Fdi) e Massimo Luciani (Pd) sono al momento confermate, e per il quarto nome, si richiede una donna che non provenga da altre magistrature. Si valuta Valeria Mastroiacovo, esperta di diritto tributario, come possibile candidato tecnico.

Altre possibilità, come Gabriella Palmieri Sandulli e Luisa Corazza, incontrano opposizioni a causa di precedenti incarichi politici, mentre Forza Italia potrebbe considerare candidati femminili. Giovanni Guzzetta, professore di diritto costituzionale, è tra i favoriti di Tajani, con potenziali alternative come Roberto Cassinelli e Andrea Di Porto. Guzzetta è sostenitore dell’autonomia e ha legami con Fdi.

Le donne come Tania Groppi e Lorenza Violini sono in lizza, ma la selezione di una di loro potrebbe complicare la candidatura di Mastroiacovo. Giovanna Razzano, esperta di diritto pubblico e sostenitrice della bioetica, è considerata un’ottima candidata indipendente.

Infine, in un’ottica di scambi tra Forza Italia e Lega, Ginevra Cerrina Feroni emerge come candidata favorevole, supportata da diverse forze politiche per la sua competenza in autonomia e protezione ambientale. Le dinamiche rimangono complesse e il futuro delle candidature incerto.