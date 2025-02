Manca la società, Ibra non capisce un cavolo…

Il comico e conduttore Teo Teocoli, noto tifoso del Milan, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alla situazione attuale della squadra in un’intervista per “Un Giorno da Pecora”. Parlando della crisi del Milan, Teocoli ha dichiarato: “Al Milan oggi non c’è la società. Prima c’erano Paolo Maldini e Boban, tutta gente che mastica calcio da una vita.” Secondo lui, l’assenza di figure esperte ai vertici ha pesato notevolmente sulle prestazioni della squadra.

Teocoli ha anche menzionato Zlatan Ibrahimović, sottolineando che, sebbene sia un grandissimo calciatore, non ha le competenze necessarie per gestire una società calcistica: “Ibra… grandissimo calciatore che però non capisce un caz… di società.” La critica principale di Teocoli è rivolta alla dirigenza del Milan, la quale, a suo avviso, manca di professionalità calcistica.

A chiusura del suo intervento, il comico ha lanciato un appello per il ritorno di Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, affermando: “Facciano tornare almeno Galliani, che qualcosa di calcio mi sembra capisca.” Teocoli, celebrando un compleanno significativo, ha così usato il suo momento per esprimere la sua nostalgia per una dirigenza che, secondo lui, aveva portato il Milan a successi storici. La trasmissione su Rai Radio 1 ha fornito uno spazio per riflettori sulla crisi della squadra milanese e sull’importanza di una leadership competente nel calcio.