Manca la quadra sui giudici? Cossiga minacciò lo scioglimento delle Camere.

Il Parlamento italiano sta affrontando difficoltà nell’elezione di quattro giudici costituzionali, necessari per reintegrare i membri il cui mandato è scaduto. Nonostante ripetute convocazioni e l’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, finora non si è raggiunto nessun accordo, preoccupando esperti di diritto. Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale, sottolinea che l’elezione dei giudici non è un semplice accordo politico, ma un dovere costituzionale. La Corte costituzionale svolge un ruolo fondamentale nel garantire la conformità delle leggi, e il suo funzionamento è ottimale solo con tutti i membri presenti.

Flick critica il modo in cui il Parlamento sta gestendo l’elezione, paragonando il metodo attuale a pratiche clientelari. Sostiene che il sistema deve evitare che il genere dei candidati diventi un criterio di selezione, enfatizzando l’importanza della competenza. Sebbene riconosca la necessità di promuovere la presenza femminile in ambiti come i consigli di amministrazione, afferma che la selezione dei giudici costituzionali deve basarsi sull’idoneità individuale.

Infine, Flick esprime dubbi sull’efficacia del voto ad oltranza come possibile soluzione al blocco attuale, avvertendo che la mancanza di azione da parte del Parlamento potrebbe portare a conseguenze serie, compreso lo scioglimento delle Camere. La situazione corrente mette in luce la complessità del processo elettorale per la Corte e il bisogno di una maggiore responsabilità da parte dei parlamentari.