Manca la funzione di tracciamento

Una delle novità attese per i telefoni Android di quest’anno è la possibilità di essere localizzati anche con la batteria scarica. Tuttavia, il Galaxy S25 Ultra di Samsung non supporterà questa funzionalità. Analisi recenti hanno rivelato che il dispositivo contiene un protocollo di tracciamento Bluetooth disattivato, il che significa che non sarà in grado di essere localizzato sulle mappe di ricerca una volta esaurita la batteria. È importante notare che questa informazioni sono preliminari e potrebbero subire modifiche prima del lancio ufficiale.

La mancanza attiva del protocollo Bluetooth nel Galaxy S25 Ultra è una delusione per molti utenti che si aspettano di poter rintracciare il proprio dispositivo anche in caso di batteria scarica. Questo protocollo inattivo limita notevolmente la possibilità di rintracciabilità quando l’autonomia è esaurita. Le funzionalità di tracciamento sono ormai standard negli smartphone moderni, e l’assenza di tale opzione potrebbe sembrare una mancanza di attenzione verso le esigenze degli utenti.

La tecnologia attuale di tracciamento in offline, come quella di Google, offre di rimanere localizzabili anche senza carica. Questo sistema utilizza segnali Bluetooth e dati di prossimità da altri dispositivi Android, permettendo milioni di utenti di rintracciare i propri smartphone. Similmente, Apple ha implementato una rete “Find My”, che sfrutta l’ecosistema dei suoi dispositivi per garantire il tracciamento. La funzione di Google di mantenere attiva la localizzazione anche alcune ore dopo la scarica della batteria rappresenta un vantaggio competitivo significativo.

Al contrario, il Galaxy S25 Ultra, senza un protocollo di tracciamento attivo, non potrà avvalersi di queste possibilità. Questo potrebbe deludere gli utenti che pongono particolare attenzione alla sicurezza e alla rintracciabilità. Mentre altri marchi forniscono soluzioni integrate e proattive, l’assenza di un sistema di tracciamento come quello offerto da Google o Apple nel Galaxy S25 Ultra potrebbe influenzare negativamente l’accettazione e la soddisfazione degli utenti. La decisione di non implementare tali funzionalità potrebbe compromettere la reputazione di Samsung in un mercato sempre più competitivo.