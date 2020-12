“Finalmente noi autonomi con l’emendamento Gribaudo, che dà seguito a una proposta del Cnel, cominciamo ad essere considerati parte di un sistema e questa norma è un positivo primo passo per supportarci nell’emergenza e cominciare a costruire anche per noi un welfare a tutto tondo. Servono infatti nuove risposte a esigenze di welfare e sviluppo professionale a vantaggio dei singoli, delle aziende e della sostenibilità e competitività del sistema. Di queste alte professionalità manageriali e non, autonome e dipendenti, il sistema, soprattutto le pmi, ha bisogno per riprendersi e crescere. Serve poi considerare in questo ampiamento del welfare anche per le professioni ordinistiche”. E’ quanto dichiara Carlo Romanelli, presidente di Manageritalia Executive Professional.

