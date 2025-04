Manager tra Welfare, Intelligenza Artificiale e Sfide Globali

È difficile prevedere il futuro del lavoro manageriale in un contesto complesso. Carlo Cottarelli, economista e direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici Italiani, afferma che l’intelligenza artificiale non potrà sostituire il valore umano, sottolineando che il manager è insostituibile nella gestione delle persone, una risorsa chiave per le aziende. Cottarelli ha partecipato a una tavola rotonda a Roma, dal titolo “Manageritalia: 80 anni di leadership e innovazione per il futuro dell’Italia”, per celebrare gli 80 anni di impatto della Federazione sull’evoluzione della contrattualistica e del mondo del lavoro.