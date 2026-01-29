9.7 C
Roma
giovedì – 29 Gennaio 2026
Lavoro

Manager Risorse Umane Specializzato

Da stranotizie
Immagine del sito StraNotizie.it

Posizione lavorativa: HR MANAGER – PSICOLOGO/A DEL LAVORO

Azienda: Orienta

Descrizione lavoro: Descrizione Orienta Spa, Società Benefit, filiale di Legnago (VR), ricerca per azienda operante nel settore tessile, un/una HR JUNIOR iscritto/a all’Ordine degli Psicologi in zona Badia Polesine (RO

Località: Badia Polesine, Rovigo


Candidati Ora!

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Neve 29/01/2026: ultime notizie
Articolo successivo
Emma Marrone parla di Stefano De Martino
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.