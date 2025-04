Manager: Loiero, Consigliere del Presidente del Consiglio, sulle Strategie dei Dazi

L’Unione Europea sta attuando contromisure e affrontando i vincoli di finanza pubblica. Renato Loiero, consigliere del presidente del Consiglio, ha dichiarato durante la tavola rotonda “Manageritalia: 80 anni di leadership e innovazione per il futuro dell’Italia” a Roma, che sono state presentate proposte per rivedere alcuni impegni del PNRR. L’obiettivo è utilizzare le risorse non sfruttate in altre direzioni.