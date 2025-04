Manager Lg Accusati per la Morte di Eliana Rozio nell’Incendio del Frigorifero: La Reazione della Sorella

Eliana Rozio, un’insegnante di 46 anni di Beinasco, è morta nel 2020 a causa di un incendio provocato dal suo frigorifero LG, prodotto nel 2016 e ancora in garanzia. La donna è stata intossicata dai fumi tossici rilasciati dal dispositivo guasto. Attualmente, due manager della LG sono accusati di omicidio colposo, incendio colposo e violazione del Codice del Consumo. La famiglia di Eliana ha avviato una causa legale per garantire che simili tragedie non si ripetano, e l’udienza preliminare si terrà a Torino fra due giorni.

Secondo le indagini, le esalazioni tossiche provenienti dal frigorifero, tra cui acido cianidrico, furono fatali. Questo caso ha affrontato difficoltà legali: inizialmente la Procura aveva richiesto l’archiviazione, ma grazie all’insistenza degli avvocati della famiglia, fu disposta un’ulteriore inchiesta. I pubblici ministeri hanno evidenziato che una scheda madre all’interno del frigorifero non era adeguatamente isolata, e che la schiuma usata per la coibentazione avrebbe contribuito alla rapida propagazione dell’incendio, rilasciando gas tossici.

La sorella di Eliana, Tiziana, ha espresso il dolore della famiglia e sottolineato la necessità di una responsabilità che consenta di prevenire simili incidenti. Ha detto che “non si può morire per il malfunzionamento di un elettrodomestico” e che una vita persa è già troppa. Oltre al procedimento penale, si sta valutando un’azione civile contro l’azienda, e si sta considerando la possibilità di informare clienti sui modelli ancora in circolazione.