”Il motivo per cui sui social abbiamo taciuto questi eventi, più miserabili che imbarazzanti, sta proprio nel fatto che, trovandoli di assoluta rilevanza penale, li abbiamo affidati ai nostri legali al fine di portarli all’attenzione della Procura di Roma”. Giulio Borgognoni, manager di Selvaggia Roma, la ‘discussa’ new entry della Casa del ‘Gf Vip’, con l’Adnkronos decide di rompere il silenzio dopo gli audio pubblicati da Eliana Michelazzo su Instragram in cui, secondo l’ex agente di Pamela Prati, si sente l’influencer affermare, nel corso di una telefonata, di essere uscita con un uomo solo per soldi. “Abbiamo incaricato i nostri avvocati di depositare una denuncia-querela per diffamazione nei confronti della signora Michelazzo – prosegue Borgognoni – noi da anni ci occupiamo di comunicazione sui social e lo facciamo con molto piacere anche per Selvaggia che, oltre ad essere artista che curiamo, è una persona a cui io sono profondamente affezionato”.

