Manager di Progetto per l’Illuminazione Pubblica – Sardegna

Titolo del lavoro: Project Manager Commesse Illuminazione Pubblica – Sardegna



Azienda: Gruppo Hera



Descrizione del lavoro: Job Category: ILLUMINAZIONE PUBBLICAJob Description:Project Manager Commesse Illuminazione Pubblica – SardegnaIl tuo nuovo ruoloSarai referente della gestione tecnico-amministrativa, operativa ed economica delle commesse attive in Sardegna, curandone l’esecuzione nei tempi, nei costi e con i livelli di qualità attesi. Coordinerai fornitori, collaboratori esterni e subappaltatori, interagendo costantemente con i referenti delle Pubbliche Amministrazioni e con i settori aziendali coinvolti.Cosa faraiRispondendo al Responsabile Territoriale Operations e collaborando con i settori aziendali di staff, ti occuperai di:

Gestione tecnico-amministrativa ed economica delle commesse, nel rispetto di tempi, costi e qualità

Verifica dei contratti con la PA, dei progetti di riqualificazione e dei contratti con fornitori e subappaltatori

Coordinamento delle attività operative, della logistica e degli approvvigionamenti

Supervisione dei sistemi di telecontrollo e gestione delle anagrafiche impianti

Esecuzione di preventivazioni, contabilità lavori e supporto alla fatturazione

Interfaccia con clienti, enti autorizzativi e settori aziendali interni

Sviluppo di nuove opportunità e miglioramento dei processi operativi

Redazione di report e documentazione tecnica per la Direzione

SedeSardegna – sede operativa e cantieri sul territorio regionaleChi seiHai maturato esperienza nella gestione tecnico-amministrativa di commesse complesse, preferibilmente nel settore della pubblica illuminazione o in ambito impiantistico. Possiedi solide competenze tecniche e normative e sei in grado di lavorare in autonomia, gestendo fornitori, budget e relazioni con la PA. In particolare, hai:

Laurea o diploma tecnico in ambito elettrico, energetico, civile o gestionale

Conoscenza della normativa sugli appalti pubblici, con focus su contratti di servizio, subappalti e sicurezza sul lavoro

Competenze in impianti elettrici, illuminotecnica, energy management e gestione commesse

Capacità di lettura di piani economico-finanziari e dimestichezza con contabilità lavori

Buona conoscenza di Autocad, QGIS, Dialux/Relux, Primus e pacchetto Office (soprattutto Excel)

Ottime capacità organizzative, relazionali e di problem solving

Residenza o domicilio in Sardegna, preferibilmente nelle province di Cagliari o Sud Sardegna

Chi siamoHera Luce è la società di Illuminazione Pubblica del Gruppo Hera, ai primi posti fra gli operatori nazionali del settore.Hera Luce declina l’orientamento all’economia circolare e alla sostenibilità del Gruppo Hera nei servizi di city lightning attraverso soluzioni improntate alla più alta efficienza energetica e alla recuperabilità di tutti i componenti del sistema di illuminazione pubblica. È inoltre attiva nello sviluppo di soluzioni a servizio delle Smart City, come la gestione intelligente del traffico, lo sviluppo e gestione di reti WiFi e videosorveglianza, l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.Cosa ti offriamo

Range di RAL € 45.000 – € 50.000 commisurato all’esperienza;

inserimento contrattuale permanent;

pacchetto Welfare aziendale spendibile in un sistema integrato di iniziative e servizi tra cui mobilità sostenibile, iniziative per il benessere e la salute individuale e contributi e agevolazioni per la famiglia;

opportunità di partecipare a progetti innovativi e sostenibili;

percorsi di formazione, crescita e sviluppo.

Luogo: Cagliari