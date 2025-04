Manager di Area Freelance per Iniziative Innovative di Ottimizzazione Energetica

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Area Manager Freelance per Progetti Innovativi di Efficientamento Energetico



Azienda: HRSpecialist Italia



Descrizione del lavoro: Posizione: Area Manager Freelance per Progetti Innovativi di Efficientamento EnergeticoDescrizione dell’Azienda: Primaria S.p.A. è un’azienda all’avanguardia nel campo dell’efficientamento energetico, impegnata a promuovere soluzioni innovative per ridurre i consumi energetici e promuovere la sostenibilità ambientale. Collaboriamo con aziende di varie dimensioni e settori per implementare progetti su misura che ottimizzino l’uso delle risorse energetiche e riducano l’impatto ambientale.Posizione e Responsabilità: In qualità di Area Manager Freelance per Progetti Innovativi di Efficientamento Energetico, sarai responsabile di guidare e coordinare l’implementazione di progetti di efficientamento energetico presso i nostri clienti. Le tue responsabilità includeranno: * Sviluppo delle Relazioni: Identificare e stabilire relazioni con nuovi clienti potenziali interessati a progetti di efficientamento energetico.

Analisi dei Requisiti: Condurre analisi dettagliate delle esigenze e dei requisiti energetici dei clienti per proporre soluzioni su misura.

Gestione dei Progetti: Coordinare l’implementazione dei progetti di efficientamento energetico, garantendo il rispetto dei tempi e dei budget stabiliti.

Supporto Tecnico: Fornire supporto tecnico e consulenza ai clienti durante tutte le fasi del progetto.

Monitoraggio dei Risultati: Monitorare l’efficacia delle soluzioni implementate e fornire report periodici sui risparmi energetici conseguiti.

Requisiti:

Esperienza comprovata nella gestione di progetti nel settore dell’efficientamento energetico o in settori correlati.

Eccellenti capacità di comunicazione e relazionali.

Orientamento al risultato e capacità di lavorare in modo autonomo.

Conoscenza approfondita delle tecnologie e delle pratiche di efficientamento energetico.

Disponibilità a viaggiare per incontrare i clienti e supervisionare i progetti.

Offriamo:

Opportunità di collaborare con un’azienda all’avanguardia nel settore dell’efficientamento energetico.

Libertà e flessibilità nell’organizzazione del proprio lavoro come libero professionista.

Compensazione competitiva basata sul successo dei progetti.

Possibilità di crescita e sviluppo professionale in un ambiente dinamico e stimolante.

Se sei un professionista motivato e orientato ai risultati, con una passione per l’innovazione e la sostenibilità, inviaci il tuo curriculum.Primaria S.p.A. è impegnata a promuovere la diversità e l’inclusione sul luogo di lavoro. Accogliamo con favore candidature da persone di ogni background e provenienza.Unisciti a noi nel plasmare un futuro sostenibile!



Luogo: Teramo