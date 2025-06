Posizione: Manager Call Center Outbound (In sede – Pietrasanta)

CSS Italia srl, un’azienda internazionale con proprietà americana, sta espandendo il proprio business e cerca un Manager Call Center Outbound per guidare il suo nuovo team dedicato alla vendita telefonica.

Responsabilità:

Supervisione e gestione delle attività del call center outbound.

Formazione e sviluppo del personale per ottimizzare le performance.

Monitoraggio dei KPI e reportistica per garantire il raggiungimento degli obiettivi di vendita.

Implementazione di strategie per migliorare l’efficienza del team e la soddisfazione del cliente.

Requisiti:

Esperienza pregressa in ruoli di gestione di call center o vendite telefoniche.

Ottime capacità di leadership e gestione del team.

Orientamento agli obiettivi e alle performance.

Eccellenti doti comunicative e relazionali.

Se sei appassionato di vendite e desideri far parte di un progetto innovativo in un ambiente dinamico, invia la tua candidatura per unirti a CSS Italia srl e contribuire al nostro successo!

Candidati ora per questa opportunità unica!