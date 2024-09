Mammucari svela il vero motivo dell’addio a Mediaset: la stoccata

Teo Mammucari ha recentemente abbandonato Mediaset, dove ha condotto “Le Iene” e “Tu Si Que Vales”, per approdare in Rai. Dopo un anno, è stato scelto da Milly Carlucci come concorrente di “Ballando con le Stelle” e ora guiderà un nuovo programma su Rai Due intitolato “Lo Spaesato”. In una conferenza stampa, Mammucari ha spiegato le ragioni del suo cambio aziendale, sottolineando la necessità di innovazione e coraggio nella televisione. Secondo lui, il pubblico è stanco di contenuti ripetitivi e desidera qualcosa di diverso. Ha condiviso la sua frustrazione riguardo alla mancanza di opportunità di sperimentazione a Mediaset e ha voluto tornare alla Rai, un ambiente dove sente di potersi esprimere meglio.

Mammucari, che ha 30 anni di carriera alle spalle, ha dichiarato di non sentirsi un operaio del settore, ma piuttosto un creativo che desidera avere qualcosa di significativo da comunicare. Il suo nuovo show, “Lo Spaesato”, è un programma che raccoglie l’essenza di tutte le sue precedenti esperienze in TV: sarà un mix di interviste e racconti delle tradizioni locali, mentre lui esplorerà diversi borghi italiani e interagirà con gli abitanti. Questo approccio consentirà a Mammucari di trasformare le storie degli abitanti in una grande commedia popolare, utilizzando il suo stile dissacrante.

“Lo Spaesato” andrà in onda ogni lunedì dal 16 settembre su Rai2, e mira a omaggiare l’Italia attraverso la comicità, con cinque spettacoli comici in teatri storici di piccoli comuni. Mammucari, pur vivendo a Roma, si sente occasionalmente spaesato dal caos della città e ricerca nelle sue radici familiari di Velletri e Acerenza la semplicità e quel senso di appartenenza che ha un po’ perso. Con il desiderio di riscoprire queste sensazioni, inizierà un viaggio attraverso cinque borghi italiani per interrogarsi su questioni semplici ma profonde.

Tuttavia, il debutto del nuovo programma nello stesso giorno del Grande Fratello ha sollevato qualche perplessità sulla tempistica della scelta. Nonostante ciò, Mammucari si mostra fiducioso riguardo al potenziale innovativo di “Lo Spaesato”.