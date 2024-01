Mammucari su Tano: “Se è come il padre? L’ho visto in doccia e…”

Teo Mammucari ieri sera a Roma ha tenuto la prima data del suo show comico, Sarà Capitato Anche A Voi, dove ha portato numerosi sketch dissacranti e provocatori. In occasione della prima data fra il pubblico c’erano anche molti vip che sono stati tutti “massacrati” dal comico a suon di freddure.

Fra loro Ilary Blasi, Milly Carlucci, Anna Falchi, Rosanna Lambertucci e pure Lorenzo Tano in compagnia della sua nuova fidanzata, la ballerina di Ballando con le Stelle, Lucrezia Lando.

Proprio con loro Teo Mammucari ha realizzato un siparietto riportato da Roberto D’Agostino su Dagospia:

“In platea con Milly Carlucci anche Lucrezia Lando con Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, e Rosanna Lambertucci, che sono stati coinvolti nello spettacolo. “Lorenzo alzati, ti pesa il p1sello? Lo so è grande, l’ho visto sotto la doccia. Ha ‘na frusta. Il dna esiste”. Il ciclone Teo investe la Lambertucci: “Si è sposata sei mesi fa, ma come ti va, prendi la coca? Dopo i 60 anni il s3sso è più ecc1tante, non sai se vieni o te ne vai”. Tra il pubblico c’era anche Ilary Blasi con i figli che si era raccomandata di non essere presa per i fondelli. Mammucari scherza: “Purtroppo non rientro nei suoi gusti. Ma fammece rientrà”.