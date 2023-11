Mammucari polemico su Ballando: “Basta, non mi diverto più, voglio uno show mio”

La comicità di Teo Mammucari ieri a Ballando con le Stelle non è stata capita e Selvaggia Lucarelli si è molto offesa a riguardo. Oggi pomeriggio, lui, è stato ospite di Mara Venier a Domenica In dove ha potuto dire la sua a riguardo.

“Quando mi ha chiamato Milly per Ballando con le Stelle dissi: ‘Rai1, Milly Carlucci, sai che c’è? Ottimo, mi diverto, faccio un bordello, adesso vado lì e spacco tutto’. Ero arrivato con tanta voglia. Alla prima puntata ho fatto il mio, ma prima di questo Selvaggia Lucarelli disse ai giornali: ‘L’uomo più antipatico del mondo, dovrebbe andare allo Show dei Record come antipatia’. Io ho letto questa roba e ci sono rimasto male. La gente mi diceva: ‘Teo, fregatene, vai avanti, fai il tuo show, lasciala stare’. Io ho detto: ‘Va beh, andiamo avanti’. Parlando anche con la produzione, non le ho detto una parola. Dopo di che sono partito tutto carico, ho visto la prima puntata e mi ha attaccato, alla seconda mi ha attaccato, alla terza mi ha attaccato, alla quarta mi ha attaccato. Alla quinta ho detto: ‘Va beh, andiamo avanti’. Quando ho visto che gli altri parlavano e lei con Mariotto rideva e faceva dei commenti negativi, quando è partita dicendo ‘mi fai tenerezza’, ho detto ‘beh stavolta basta’.”.

Teo Mammucari: “Divento Lorenzo Tano”

Teo Mammucari l’ha così presa sul personale “il troppo guasta” e ha aggiunto:

“Allora ho detto: ‘Sai che c’è? Questa è la vostra cosa? Va bene, chiedo scusa. Però io dalla prossima puntata, diventerò Lorenzo Tano, che è un ragazzo che adoro, che è giovane, è educato. Io entrerò e farò Lorenzo Tano. Non ce la faccio, non mi diverto più. Io là entro alle 8 ed esco a mezzanotte. Cerco di dare un contributo al programma e c’è un attacco continuo, dopo un po’ mi passa. Con gli altri concorrenti si è creato un bellissimo ambiente. Adesso sono arrivato a un punto dove, sinceramente, è faticoso. Se il programma prevede che le cose devono sempre andare sulle litigate, io non c’ho più voglia“.

E ancora:

“Io vorrei fare uno show mio, io vorrei un programma mio dove mi diverto. Mi dispiace per Milly perché io l’adoro quella donna. E’ un trattore, lavora, si impegna. C’è una squadra fantastica, però non si può litigare tutte le volte. Una volta lasciatemi stare. Una! E dire: ‘Teo fai il tuo show, e basta’. […] Se mi bacchetti cinque puntate su cinque dico, ma cosa serve? Non puoi gestire il divertimento e la comicità con degli attacchi continui”.

Infine il conduttore ha concluso: “Io a Caprarica ho dato luce, hai visto come balla ora? Lui è molto intelligente!“. E su quest’ultimo aspetto ha ragionissima.