Radiologo batte computer uno a zero. E’ questo, in estrema sintesi, il messaggio che emerge da un ampio studio pubblicato sulle pagine del British Medical Journal relativamente alla capacità di individuare potenziali tumori al seno tramite le immagini ricavate dagli screening mammografici. Attenzione però a pensare che la partita sia chiusa. L’intelligenza artificiale non va affatto in soffitta e già oggi può essere utilizzata con successo per aiutare il medico ad individuare possibili “aree” che meritano ulteriori approfondimenti.

Diagnosi precoce e screening mammografico

In tutte le neoplasie, specialmente quelle del seno, la diagnosi precoce può fare davvero la differenza. Prima si arriva a diagnosticare la malattia e maggiori sono le probabilità di successo. Ad esempio, quando il tumore viene identificato nelle sue fasi più precoci, ovvero quando siamo di fronte ad una neoplasia “in situ”, la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è del 98%. Ma per poter arrivare a questo straordinario risultato è fondamentale il controllo periodico. Controllo che passa anche dallo screening mammografico offerto gratuitamente dal nostro sistema sanitario nazionale a tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni -anche se esistono differenze a livello regionale circa la fascia di età, spesso anticipata ed estesa di 5 anni (dunque dai 45 ai 75) Scopo dello screening -e della mammografia- è quello offrire gratuitamente la massima protezione possibile ai cittadini con le risorse limitate disponibili. Per questo lo screening mammografico si concentra sulle donne tra i 50 e i 69 anni, fascia di età in cui i tumori della mammella sono più frequenti e la mammografia è più efficace.

Leggere le mammografie

Attraverso la mammografia il medico è messo nelle condizioni di visualizzare la struttura del seno. Una sorta di radiografia utile ad indirizzare la diagnosi ma che difficilmente riesce a distinguere tra le diverse tipologie di formazioni. Per questa ragione l’esame da un’indicazione di massima ad eseguire ulteriori accertamenti. Negli anni, complice lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, sono stati messi a punto dei software in grado di leggere le immagini delle mammografie in modo tale da individuare eventuali lesioni da approfondire. Allo stato attuale però non sempre l’utilizzo del solo software è indicato per la lettura delle immagini provenienti dagli screening. Nell’analisi pubblicata dal British Medical Journal, frutto della revisione di 12 lavori che confrontavano la capacità del software di individuare lesioni cancerose con le capacità del radiologo, è emerso che nei tre più grandi studi retrospettivi, che includevano quasi 80mila donne sottoposte a screening in Europa e negli Stati Uniti, la maggior parte dei sistemi di intelligenza artificiale (34 su 36, 94%) erano meno accurati di un singolo radiologo ed erano tutti meno accurati dello screening di due o più radiologi.Come spiegano gli autori, “Al momento le evidenze non consentono ancora di giudicare l’accuratezza dell’intelligenza artificiale nei programmi di screening del cancro al seno, e non è chiaro dove potrebbe essere utilizzata per essere di aiuto. Un uso complementare all’operato dei radiologi, anziché sostituirsi a loro, potrebbe essere una promettente possibilità, forse usando l’intelligenza artificiale per pre-selezionare le mammografie normali e facili che non necessitano di ulteriori revisioni”.

Applicazioni presenti e future

Ma nell’attesa che l’intelligenza artificiale arrivi a replicare le performance dell’occhio di un esperto radiologo, esistono già applicazioni interessanti e valide sul suo utilizzo: con l’intelligenza artificiale sta cominciando ad essere possibile l’individuazione di potenziali patologie che in realtà non dovevano essere prese in esame facendo un determinato accertamento diagnostico. Un esempio? Attraverso l’intelligenza artificiale è oggi possibile ricavare dall’immagine alcune informazioni come la presenza di fragilità ossea e rischio osteoporosi, l’accumulo di calcio a livello delle coronarie, microfratture e fegato grasso. Informazioni utili per poter intercettare molto precocemente i segni di una potenziale patologia.