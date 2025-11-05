Mammiferi in Evoluzione: Scoperte nel Reggiano

Al Palazzo dei Musei di Reggio continua la rassegna “Tra scienza e natura. Trent’anni di osservazioni e ricerche nel territorio reggiano”, curata da Silvia Chicchi. Questa iniziativa si concentra sull’evoluzione e i cambiamenti naturalistici del paesaggio locale.

Stasera alle 21 si terrà l’incontro “I mammiferi del reggiano. Una storia in evoluzione”, a cura di Luca Artoni, naturalista e responsabile dell’Oasi Lipu di Bianello. Durante l’evento, Artoni utilizzerà il catalogo della mostra “La fauna del reggiano”, realizzata da Franca Zanichelli negli anni Novanta e parte della sala di zoologia dei Musei Civici, per evidenziare i rapidi cambiamenti nella fauna dei mammiferi nell’ultimo trentennio.

Saranno discussi temi come i nuovi arrivi di specie, i loro ritorni, le specie in espansione, la rarefazione e gli equilibri ecologici in continua evoluzione. L’ingresso è libero e gratuito. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0522.456816 durante l’orario di apertura del Palazzo dei Musei. È disponibile anche un sito web all’indirizzo www.musei.re.it.

Questo incontro fa parte della Settimana dei Mammiferi “M’ammalia 2025 – Ecosistemi in bilico: i mammiferi raccontano il cambiamento”, un’iniziativa coordinata dall’Associazione Teriologica Italiana con la collaborazione dell’Associazione Nazionale dei Musei Scientifici, focalizzata sulla promozione della conoscenza e della conservazione dei mammiferi in Italia.