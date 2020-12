QUELLO che é già di per sé un evento eccezionale, carico di emozione, entusiasmo, attesa, ma anche di inevitabile ansia e preoccupazione, può diventare ancora più difficile da affrontare se intorno alla persona che lo vive, la realtà, il contesto, i punti di riferimento sono radicalmente cambiati.

Parliamo delle donne che hanno dato alla luce un figlio in questo periodo di pandemia. Delle puerpere, ma anche delle famglie che con loro hanno condiviso l’arrivo di un nuovo essere umano. Nonne, fratelli, zii. Piccoli nuclei che si sono stretti intorno alla gestante nel corso della gravidanza, magari nei suoi ultimi delicati mesi. E hanno partecipato, con le indispensabili restrizioni o precauzioni, al momento del parto, ai primissimi attimi di vita del neonato, al rientro a casa di madre e bambino.

Longform

Un universo circoscritto, ma palpitante, nel quale si sono mossi individui sani, nei casi migliori. In altri, persone contagiate dal coronavirus, risultate positive ai test. Magari non bisognose di ricovero, a volte neppure di cure perché asintomatiche. Ma pur sempre infettate, dunque potenzialemnte pericolose per gli altri. Neomamme con il Covid-19, parenti da tenere a distanza, e quel piccolo appena venuto al mondo e per il quale si è tutti in allarme, nonostante le rassicurazioni degli esperti sulla remota possibilità che un organismo così giovane possa essere interessato dall’infezione.

Ebbene, il Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino e di Sanità Pubblica della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma ha preso in esame questo contesto così eccezionale ed esclusivo a livello individuale e familiare e ideato un sistema di supporto a coloro che lo hanno vissuto o lo stanno sperimentando in questo momento. Grazie al progetto del dottor Danilo Buonsenso, medico e pediatra del Gemelli, è stato messo a punto Mamme&CO.vid, una comunità virtuale che ha lo scopo di offrire uno spazio di condivisione e sostegno psicologico alle donne che hanno affrontato la gravidanza, il parto o i primi giorni post partum con infezione da SARS-CoV-2.

Nella difficoltà, o impossibilità di avere contatti in presenza con le famiglie interessate, vengono organizzati incontri virtuali, con cadenza settimanale in cui le madri possono confrontarsi fra loro, oppure con medici e psicologi del Policlinico Gemelli. Si tratta di uno spazio in cui sentirsi accolte e non avere paura dei propri dubbi.

In collaborazione con un team multidisciplinare composto da pediatri, medici di varie specializzazioni, psicologi, avvocati e commercialisti, viene proposta alle utenti (e ai loro familiari) l’opportunità del confronto e della condivisione. C’è anche un Forum (sul sito www.mammecovid.com), nel quale vengono affrontate tematiche come gravidanza e allattamento in epoca di COVID-19. Questo, al fine di continuare lo scambio di idee e consigli anche oltre gli orari e le date fissati per i meeting virtuali.

Gestazione, puerperio, età neonatale e pediatrica sono poi i temi che quotidianemente vengono approfonditi sulle pagine social del progetto, ovvero Facebook: mamme&CO.vid e Instagram: mammeco.vid. Qui si possono consultare gli studi a tema pubblicati sulle principali riviste scientifiche internazionali. C’è infine la possibilità di contatti diretti con il team di specialisti tramite un indirizzo mail dedicato (mammecovid@gmail.com).

Insomma, uno “spazio virtuale” nato per rispondere ai bisogni delle neomamme e delle loro famiglie. Ma aperto anche per altre problematiche che possono riguardare il piccolo appena venuto al mondo o i figli più grandi. Ad esempio, per i genitori di bambini e ragazzi con Spina Bifida, il team multidisciplinare ha attivato il servizio della professoressa Rendeli del Centro di Spina Bifida e Uropatie Congenite del Gemelli. Una finestra in più, per appoggiarsi e cercare consigli o soluzioni.