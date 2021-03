Sono passati poco meno di 7 anni da quando al congresso di Monaco 2014 dell’Eshre – la Società europea di riproduzione umana e assistita – in una sessione plenaria affollatissima di medici da tutto il mondo, lo svedese Mats Brännström, dell’ospedale universitario Sahlgrenska di Göteborg, annunciò la nascita imminente del primo bambino nato da utero trapiantato.

Eccitazione, decine di domande e Brännström che premetteva a ogni risposta un invito alla cautela. Lui che arrivava da 15 anni di studi, prima di riuscire a effettuare il primo trapianto, con la sua numerosa équipe. Intervento rischioso, continuava a intercalare tra una risposta e l’altra, ancora sperimentale. Oggi lo stesso gruppo ha da poco pubblicato uno studio sulla tecnica di prelievo robotico e mininvasivo di utero da donatrice vivente, in modo da ridurre i rischi chirurgici e anche i tempi di prelievo che sono di circa dieci ore.

In sette anni molte cose sono successe e sono diciotto i bambini nati in tutto il mondo, secondo gli ultimi dati svedesi. Anche l’Italia – con il Policlinico universitario dell’ospedale di Catania – è riuscita a effettuare il primo trapianto di utero da donatrice cadavere. E adesso, dopo circa sei mesi, si è pronti per lo step successivo: tentare una gravidanza. Se andrà bene, l’utero sarà poi rimosso per evitare la continua terapia antirigetto.

Il trapianto di utero nasce come possibile soluzione, anche se molto estrema, proprio per dare risposte a tutte quelle donne affette da infertilità assoluta. O perché nascono senza utero o perché ne hanno uno che non è in grado di portare a termine una gravidanza. O perché sottoposte a isterectomia in età fertile per motivi medici. Non sono pochissime: circa una donna su 500 nel mondo, poco più di 150 mila in Europa. L’intervento – dopo anni – è ancora in fase sperimentale. Lo scrive Brännström, in uno studio recentissimo, e lo ripete Massimo Cardillo, direttore del Centro nazionale trapianti: “Attualmente in Italia c’è un unico protocollo approvato dal Consiglio superiore di Sanità e dal Comitato etico del Policlinico di Catania – precisa – e prevede soltanto la donazione da cadavere. Donazione per la quale chiediamo comunque una specifica informazione alla famiglia, anche nel caso la deceduta avesse espresso parere positivo alla donazione di organi in vita perché si tratta di un prelievo non standard per una procedura sperimentale. Il protocollo è in atto da due anni ma finora abbiamo avuto un solo caso di donatrice adatta. La macchina comunque funziona e se ci fosse una donatrice compatibile saremmo in grado di procedere immediatamente: ci sono già una decina di donne in lista d’attesa e altri ospedali hanno chiesto di entrare nella sperimentazione. La parola d’ordine è prudenza: ragionare caso per caso e informare bene le pazienti su rischi e vantaggi dell’intervento. La possibilità di un trapianto con donazione da vivente è ancora lontana”.