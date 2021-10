Mammamia dei Maneskin ha debuttato alla grande: subito record su Spotify e TikTok.

Mammamia sta letteralmente volando in streaming. Il primo singolo inedito dei Maneskin dopo il successo all’Eurovision non ha deluso i fan e sta raccogliendo tantissimi consensi sulle piattaforme social, su Spotify e anche su TikTok. Ormai abituata ai record, la band può festeggiare nuovi prestigiosi traguardi, dopo quelli raggiunti con singoli del calibro di Beggin’ e I Wanna Be Your Slave. Lo dicono i numeri, già da brividi.

Maneskin

Maneskin da record con Mammamia su Spotify

Tra le uscite di venerd’ 8 ottobre, Mammamia dei Maneskin è stata quella con il debutto più in alto in classifica nella Classifica Global di Spotify. Il brano si è piazzato subito al 24esimo posto, ripercorrendo il successo di Beggin’ e I Wanna Be Your Slave, peraltro ancora in classifica (rispettivamente al 13esimo e al 38esimo posto). Nel giorno di uscita gli ascolti del brano sono stati addirittura più di 2 milioni e 200mila. E non finisce qui…

Mammamia virale su TikTok

Il nuovo brano della band è diventato virale anche su tutti i social, specialmente su TikTok. In sole 24 ore, il gruppo romano è riuscito a entrare in tendenza sul social cinese, con oltre 40 milioni di views ai loro video di promozione al singolo.

Grandissimi risultati per il gruppo romano di Damiano, che ora aspetta anche la prova dei risultati nella classifica italiana e in quelle ufficiali d’Oltreoceano per poter vedere quale sarà il successo della loro Mammamia, primo estratto dal nuovo album che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Un disco che con tutta probabilità li porterà anche ad essere grandi protagonisti nel 2022, con tanto di partecipazione all’Eurovision Song Contest di Torino come ospiti d’onore. Di seguito l’audio di Mammamia: