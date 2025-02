Mamma Veronica si svela e racconta

Belen Rodriguez ha recentemente pubblicato un video su Instagram per promuovere la sua linea di moda, suscitando preoccupazione tra i fan per la sua magrezza. Diversi commenti sono emersi, con utenti che le hanno chiesto di prendersi cura di sé e di apparire più sorridente. In risposta alle preoccupazioni, la madre di Belen, Veronica Cozzani, ha voluto rassicurare i follower dichiarando che la figlia ha sempre avuto una corporatura esile e che il termine “gordita” usato in tv fa riferimento a un aspetto affettuoso e non a un reale sovrappeso.

Negli ultimi mesi, Belen ha vissuto un periodo di rinascita personale dopo la separazione da Stefano De Martino. Ha affrontato una fase di depressione che l’ha costretta a prendersi una pausa dalla televisione. Durante questo periodo ha dedicato tempo al riposo e alla cura di sé stessa, tornata poi a occuparsi del suo lavoro in programmi come “Amore alla prova – La crisi del settimo anno” e “Only Fun – Comico Show”.

Le rassicurazioni della madre puntano a calmare i timori dei fan, sottolineando che non ci sono problemi di salute legati all’aspetto fisico di Belen. La situazione ha acceso un dibattito su come la televisione possa alterare la percezione del corpo, rendendo le persone più magre o paffute di quanto siano in realtà.