Mamma vende il cane di suo figlio perché è un regalo dell’ex marito

La mamma vuole chiudere ogni rapporto con l’ex marito e di conseguenza vende il cane che era stato regalato a suo figlio.

Il divorzio non è mai cosa facile, si sa, soprattutto se di mezzo ci sono anche dei bambini. Ci si sposa con l’intento di trascorrere la vita insieme ma può capitare che le cose non funzionino tra una coppia, e qui sta tutto nel come si gestiscono le cosa. Infatti a prescindere come va a finire è fondamentale ricordare che i figli sono la priorità numero uno, e mantenere un rapporto cordiale con l’ex coniuge è un requisito fondamentale, in modo da non farli soffrire e fargli pesare la situazione. Questo non è stato il caso di una mamma purtroppo. La quale ha messo di mezzo il cane di famiglia.

Vende il cane del figlio: mamma vuole eliminare ogni traccia dell’ex marito

Su Reddit è trapelata una storia alquanto assurda. Un utente ha raccontato, o meglio ha chiesto se avesse sbagliato a comunicare al fratello che la madre ha venduto il loro cane, che era statogli regalato dal padre. Il post ha alzato un polverone di critiche e commenti, poiché la madre, non ha raccontato la verità. La mamma del bambino gli ha raccontato che il cane era scappato di casa, quando invece lo aveva venduto per 4.000 dollari.

Il fratellino dell’autore del post voleva da molto tempo un cane e il padre glielo aveva regalato per il compleanno l’anno prima. Tuttavia, dato che i loro genitori hanno avuto un brutto divorzio e il padre non aveva riflettuto abbastanza prima di fare una sorpresa a suo figlio, la madre non era molto entusiasta di ritrovarsi un cane in casa. Di conseguenza, la madre, non si è mai affezionata al cucciolo. Il mistero si è infittito quando il cagnolino scompare, e la madre afferma che è sicuramente scappato. Naturalmente il fratellino era sconvolto e singhiozzava ogni notte, secondo il creatore del post. In seguito, il fratello maggiore, ha scoperto tramite una telefonata, un bonifico di 4.000 dollari e qualche ricerca, che la madre aveva messo in vendita e poi venduto il cagnolino.

Il bambino l’ha affrontata immediatamente, ma lei non ha negato l’accaduto e ha detto che il denaro era stato destinato al loro fondo per l’università. Dopo una lunga discussione, dove il fratello maggiore ha cercato di riavere indietro il cane, ma inutilmente, ha deciso di raccontare tutto al fratellino. La donna ha poi accusato il figlio di essere responsabile della rottura del loro rapporto. Ha finito per entrare nella loro testa e ora credono che la colpa sia davvero loro. Una situazione alquanto complicata che ha portato la divisione del web. Chi crede che tutto sia partito dal padre in quanto sapeva la situazione e chi che sia colpa della madre e basta. Tuttavia sono tutti d’accordo sul fatto che i genitori non dovrebbero far passare questo ai propri figli.