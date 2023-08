Mamma trova un intruso nel passeggino di suo figlio: il video diventa virale

Una bella sorpresa quando la mamma trova un dolce intruso all’interno del passeggino del figlio: il video diventa virale sui social.

Le dolci sorprese accadono quando meno ce lo si aspetta e i nostri amici a quattro zampe sono bravi a capitare nel momento giusto. Soprattutto i gatti, con la loro agilità, riescono a ad infilarsi silenziosamente in posti improbabili quando nessuno sta guardando. Proprio un genitore ha trovato qualcosa di inaspettato all’interno del passeggino del figlio.

Intruso nel passeggino: il gatto si intrufola di nascosto

L’ultima cosa che un genitore si aspetterebbe di trovare nel passeggino del proprio bambino è un gatto. Una donna di nome Ellie Mouse, tuttavia, ha sperimentato questo avvenimento di persona e ha condiviso sui social media l’esilarante momento ripreso dalla telecamera di sorveglianza. Il video è diventato poi virale.

Il video è statp pubblicato su TikTok, dall’account @catskisses1001. Le visualizzazioni sono già più di 8.7 milioni da quando è stato caricato il 17 luglio, strappando un sorriso a tutti gli utenti della piattaforma. La clip cattura il momento esatto in cui la madre si accorge che il gatto era seduto nel passeggino. Ellie stava uscendo di casa con il passeggino al seguito mentre teneva in braccio il suo bambino. Poi è stata colta di sorpresa dopo aver girato il passeggino per metterci il bambino e trovandoci dentro, invece il soriano che si rilassava al posto che spettava al neonato.

Il momento divertente, ripreso dalla telecamera di sicurezza, vede il gatto spaventarsi e intimorirsi mentre viene strattonato all’interno del passeggino. Con la didascalia “Quando il tuo gatto fa un sonnellino nel passeggino del tuo bambino“, la clip ha fatto il giro del social network, dove gli utenti di tutta TikTok hanno lascato svariati commenti dolci e simpatici. Tuttavia hanno sollevato anche parecchie domande, ovvero se avessero introdotto nel modo corretto il felino al bambino. Secondo gli esperti nel settore, i proprietari di gatti dovrebbero essere un po’ cauti quando introducono per la prima volta un animale ad un bambino piccolo.

@catskisses1001 #ringdoorbell #catsoftiktok #fyp #nanniesoftiktok ♬ original sound – Ellie Mouse

Difatti è un processo che va fatto in modo graduale, in modo da abituare l’animale alla presenza del bambino. Prima andrebbe fatto conoscere l’odore e all’inizio, almeno, le interazione vanno fatte sotto stretta sorveglianza. Inoltre è importante far sentire il gatto sicuro, assicurandosi che abbia un posto dove rintanarsi.