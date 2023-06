mamma tigre adotta dei maialini

Una tigre adotta dei maialini e li accudisce come se fossero letteralmente i suoi cuccioli: un’emozionante rivelazione della natura.

“Possono gli animali essere amici di altre specie?” domanda con curiosità, su Twitter, il quotidiano online “Slate”, pubblicando – assieme al quesito – una sempre più iconica immagine di una tigre rivelatasi molto particolare. Il felino in questione è stato immortalato anche in un video, condiviso stavolta su YouTube dall’utente @natalyfru. La tigre si trova in dolce compagnia dei suoi atipici cuccioli adottivi. Gli scatti che ritraggono l’apprensiva tigre durante le sue giornate trascorse in simbiosi con quattro maialini rimasti orfani della loro mamma sono quanto di più inatteso ci si potesse aspettare.

Mamma li accudisce come fossero suoi: la tigre adotta dei dolcissimi maialini

L’emozionante storia che vede come sua protagonista la mamma tigre e i suoi affezionati 4 maialini adottivi proviene da uno zoo della Thailandia, situato nella piccola città di Sri Racha.

Chi poteva aspettarsi che una tigre potesse non solo salvare ma anche allattare e accudire quattro piccoli animali così distanti dalle sue attitudini? Il quadretto familiare non ha potuto fare a meno di emozionare ciascuno dei visitatori che hanno potuto ammirare da vicino lo spettacolo della loro nascente simbiosi.

Un momento sacro, che sembra – ora – ricordare anche alcuni degli omaggi divini riservati alla tigre di Taiwan. Nonostante numerosi utenti abbiano sperato che il loro rapporto non finisse mai, la protezione di mamma tigre ha dovuto concedersi una pausa dopo il primo periodo di totale ed esclusivo sostegno rivolto ai suoi cuccioli adottivi.

Quando i 4 maialini hanno raggiunto una fase della loro crescita in cui avrebbero finalmente potuto continuare la loro vita in autonomia – secondo quanto affermato anche dagli esperti presenti nello zoo – ciascuno degli esemplari avrebbe iniziato un percorso in solitaria, beneficiando delle preziose attenzioni di cui aveva, fino a quel momento, beneficiato.

Uno dei dettagli che ha più colpito gli utenti in rete sarebbe stata la simpaticissima tutina tigrata che i quattro maialini hanno indossato durante tutto il periodo della loro permanenza nello zoo al fianco della loro indimenticabile mamma tigre. Sono trascorsi più di 10 anni dal primo approdo della notizia sui vari social di riferimento, eppure questa storia – che continua ad essere ancora oggi condivisa – sembrerebbe essere riuscita a far cambiare idea su molti pregiudizi legati a quella che viene spesso considerata come un’incolmabile differenza tra molte specie di animali.