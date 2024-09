“Mamma ti aspetta…” L’attore diventerà papà per la quarta volta: l’annuncio

Grandi notizie nel mondo del cinema: l’attore francese Vincent Cassel e la sua compagna brasiliana Narah Baptista stanno per diventare genitori. La gravidanza è stata annunciata attraverso una dolce foto condivisa sui social media da Narah, in cui accarezza il suo pancione e scrive: “Mamma ti aspetta…”. Questo sarà il primo figlio per la coppia, che ha trovato grande gioia in questo momento speciale.

Vincent Cassel, noto per la sua carriera di successo, ha già tre figlie: Deva e Léonie, nate dal matrimonio con l’attrice italiana Monica Bellucci, e Amazonie, avuta dalla sua seconda moglie, la modella Tina Kunakey. Con l’arrivo del nuovo bebé, la famiglia Cassel si allargherà ulteriormente, segnando un momento emozionante nella vita dell’attore.

Narah Baptista, 27 anni, appare radiosa nelle immagini pubblicate su Instagram, mostrando il pancione e simboleggiando un nuovo capitolo per la coppia. L’annuncio della gravidanza non solo celebra la gioia della futura famiglia, ma conferma anche la solidità della relazione tra Vincent e Narah, ufficializzatasi a novembre scorso. La modella aveva precedentemente espresso i suoi sentimenti con un affettuoso messaggio di compleanno per Vincent, contribuendo a rendere pubblico il loro amore.

La storia d’amore tra Vincent e Narah è iniziata poco dopo la sua separazione da Tina Kunakey nel 2023. La coppia ha fatto il suo debutto ufficiale sul red carpet alla premiere del film “Parthenope” di Paolo Sorrentino, durante il Festival di Cannes 2024, catturando l’attenzione di tutti. Prima di quell’evento, erano stati visti insieme durante la Paris Fashion Week, confermando così la loro relazione alla luce del sole.

Con l’arrivo di un nuovo bambino, il futuro di Vincent Cassel e Narah Baptista appare luminoso e pieno di promesse. Il loro amore, fresco ma intenso, si arricchirà presto di una meravigliosa avventura familiare. Non sono solo loro a vivere questo momento emozionante; anche altri volti noti, come Joaquin Phoenix e Rooney Mara, si preparano ad accogliere il loro secondo figlio, dimostrando che la gioia della paternità coinvolge molti nel panorama dello spettacolo.