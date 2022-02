Avete mai sentito qualcuno dire “mamma orsa” quando vuole riferirsi al grande amore di una mamma disposta a tutto per i suoi piccoli?

Oggi vogliamo mostrarvi un video che è diventato virale negli ultimi giorni sui social network e che ci dimostra quanto grande sia l’amore di una mamma anche nel mondo animale.

A diffondere quanto accaduto, è stata una donna di nome Lisha DeShay. Quest’ultima stava guidando lungo un’autostrada, quando si è imbattuta nella straziante immagine di un povero orsetto in pericolo. Le immagini arrivano dalla Florida, negli Stati Uniti.

Di sicuro una macchina che sfrecciava ad alta velocità aveva investito l’animale, lasciandolo poi ferito sull’asfalto. Il cucciolo di orso se ne stava accasciato a terra, incapace di muoversi.

Era così gravemente ferito, che non riusciva nemmeno ad alzarsi. Ogni secondo era vitale. Purtroppo il traffico automobilistico notturno ha reso questo luogo un vero e proprio pericolo per gli orsi.

Lisha ha subito capito di dover fare qualcosa ed ha fermato la sua vettura. Si è parcheggiata in mezzo alla strada ed ha atteso su che il branco uscisse in soccorso dell’animale.

Poco dopo, mamma orso è apparsa dal nulla, si era appostata in attesa del momento giusto per salvare il suo cucciolo. Dopo di lei, sono arrivati altri due orsi, tutti hanno cercato di salvare l’orsetto.

Ero commossa, mamma orsa lo afferrava per il collo e cercava di tirarlo via dalla strada, ma il cucciolo era così ferito che ogni mossa era dolorosissima per lui. Pochi secondi dopo sono comparsi altri due orsi adulti in aiuto della femmina. Grazie al lavoro di squadra, finalmente hanno portato via il piccolo animale dalla strada. La sua famiglia ha rischiato tutto per proteggerlo.