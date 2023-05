mamma orsa cera di portarlo via

C’è un legame indissolubile e profondo che unisce una madre al proprio figlio, un legame che va oltre le specie e che si riscontra anche nella natura più selvaggia. L’evento accaduto in Florida è un esempio toccante, una dimostrazione dell’amore di una mamma orsa per il suo cucciolo in difficoltà.

La vicenda si è svolta in una notte come tante altre in Florida, negli Stati Uniti. Lisha DeShay, una donna del posto, si trova di fronte ad uno scenario tanto straordinario quanto straziante mentre è alla guida della sua automobile. Proprio sulla strada, illumina con i fari un cucciolo di orso, che appare visibilmente sofferente.

Mamma orsa cerca di portare in salvo suo figlio

Lisha, colta da un istinto di responsabilità, ferma la sua macchina, comprendendo che la presenza dell’animale avrebbe potuto provocare incidenti. Tira fuori il cellulare e inizia a filmare la scena che si sta svolgendo davanti ai suoi occhi, una scena destinata a fare il giro del web.

Il filmato cattura il cucciolo di orso nel pieno della sua lotta. Non è chiaro se sia stato ferito da un veicolo di passaggio, ma quello che è evidente è la sua sofferenza. L’animale prova a sollevarsi, a muovere le zampe, ma la fatica è troppa.

È in quel momento che entra in scena un’altra figura: la madre. L’orsa adulta si avvicina al piccolo e inizia ad allontanarlo dalla strada, dimostrando un senso di protezione materna commovente. Nel farlo, si nota che il cucciolo lascia una scia di liquido dietro di sé, forse sangue, anche se la visibilità notturna del video non permette di avere certezze.

L’orsa riesce a portare il cucciolo al sicuro, al lato della strada, lontano dal pericolo del traffico. Tuttavia, nonostante gli sforzi della madre, la storia non ha un lieto fine. Il cucciolo, purtroppo, non sopravvive alle sue ferite.

Questa vicenda, pur dolorosa, ci offre un insegnamento importante. Ci ricorda che la vita è fragile e che dobbiamo rispettare tutte le creature con cui condividiamo questo pianeta. La storia di mamma orsa e del suo cucciolo è un monito che dovremmo tenere a mente, un invito a rispettare e proteggere la vita selvaggia che ci circonda, perché anche loro hanno diritto a vivere in pace nel mondo che abitiamo.