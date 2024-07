“Mamma non c’è più” Lutto per il famosissimo cantante: l’annuncio spezza il cuore

Carol Bongiovi, madre del celebre cantante Jon Bon Jovi, è scomparsa all’età di 83 anni al Monmouth Medical Center di Long Branch, New Jersey, a soli tre giorni dal suo 84esimo compleanno. Jon Bon Jovi ha ricordato la madre in un comunicato rilasciato a People:

“Nostra madre era una forza da non sottovalutare, il suo spirito e il suo atteggiamento positivo hanno plasmato questa famiglia. Ci mancherà molto”.

Carol Bongiovi, conosciuta affettuosamente dai fan come “Mom Jovi”, ha avuto un ruolo fondamentale nella carriera del figlio, supportandolo sin dagli esordi. Fu lei a fondare il fanclub dei Bon Jovi e a gestire diverse attività legate ad esso, contribuendo in modo significativo al successo della band.

Nel 1959, Carol si arruolò nel Corpo dei Marines degli Stati Uniti, dove incontrò il futuro marito John Bongiovi Senior. La coppia ha sostenuto Jon Bon Jovi lungo tutta la sua carriera, come ha raccontato lo stesso cantante in un’intervista a The Big Issue:

“Quello che ho ricevuto dai miei genitori è stata la capacità di rendere realtà il sogno. Anche se non fossi stato bravo nel mio mestiere, se avessi creduto di esserlo, avrei potuto lavorarci sopra. Invecchiando ho capito che dai miei ho ricevuto un grande regalo. Loro credevano davvero nel mantra di John Kennedy dell’andare sulla luna. ‘Sì, certo che puoi andare sulla luna. Vacci e basta, Johnny’. E ci sono andato”.

Secondo quanto riportato su Variety, Carol Bongiovi ha avuto un ruolo determinante nell’indirizzare il figlio verso la strada della musica. Gli regalò una chitarra acustica e lo incoraggiò a suonarla: un gesto che ha segnato l’inizio della straordinaria carriera musicale di Jon Bon Jovi.

Jon Bon Jovi, nato John Francis Bongiovi Jr. il 2 marzo 1962 a Perth Amboy, New Jersey, è un cantautore, musicista e attore statunitense, noto come leader dei Bon Jovi, con oltre 130 milioni di album venduti in tutto il mondo. Ha pubblicato due album solisti e sedici album in studio con la sua band. Negli anni ’90, Jon Bon Jovi ha intrapreso anche una carriera di attore, recitando in numerosi film e apparendo in diverse serie televisive. Oltre alla musica e al cinema, Jon Bon Jovi è il fondatore ed ex proprietario principale della squadra di Arena Football League, i Philadelphia Soul.

