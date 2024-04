Mamma Labdrador è un esempio per tutti: ha adottato 6 gattini

L’immagine dolcissima di Wendy una mamma Labrador che ha adottato 6 gattini mostra come i confini esistono solo nella nostra mente.



La storia dell’adozione di sei piccoli gattini abbandonati, da parte di Wendy, ha avuto inizio in modo sorprendente. Sin dal momento in cui Wendy è stata adottata, la Labdrador Retriever aveva vissuto sempre al fianco del bambino della sua famiglia di umani. Wendy lo ha accompagnano nella crescita e i due – con il passare del tempo – sarebbero divenuti inseparabili. Almeno fin quando – un giorno – il bimbo di casa ha fatto ritorno con fagottino inatteso.

Questa Labrador è un esempio per tutti: ha adottato e allattato 6 gattini

Presentandosi come un ottimo spunto per la futura realizzazione di un film sui Labdrador Retriever, in chiave probabilmente mai così attuale, la storia di Wendy sembrebbe aver lasciato, ad oggi, una meravigliosa scia del suo passaggio. Una traccia indimenticabile e pronta a trasformarsi, di volta in volta, in tenerezza.

Il fratellino umano di Wendy era tornato a casa, a Catania, portando con sè i 6 gattini abbandonati che aveva trovato in strada poco prima. I piccoli gatti avevano bisogno di attenzioni ed erano molto affamati, così il bambino e la sua mamma hanno provveduto ad aiutarli tempesivamente e ad accoglierli lasciandoli riposare in una cesta con una copertina.

A poche ore di distanza però, la mattina seguente, i gattini erano come scomparsi dalla cesta e nessuno – in casa – riusciva a darsi una spiegazione. Dopo una più approfondita ricerca la famiglia ha finalmente scoperto, e non senza sorpresa, cosa fosse successo nel corso di quelle ore.

L’amore di mamma Labrador

I 6 cuccioli da pelo grigio, di cui uno con qualche sfumatura di nero in più, si erano rifugiati nella cesta di Wendy. O meglio – dal loro atteggiamento al momento del loro ritrovamento – sembra che entrambi i membri della famiglia abbiano supposto che fosse la stessa Wendy ad averli accolti nel suo rassicurante rifugio. Incredibile: Labdrador Retriever di 10 anni, Wendy, li teneva accanto a sé e, ad ogni tentativo di avvicinamento da parte degli umani che si trovavano lì, mostrava di volerli proteggere, proprio come farebbe una mamma.

Inoltre per i tre mesi successivi, nonostante Wendy si sia presa cura di loro per più di 6 mesi dal loro arrivo, i cuccioli di gatto sono stati anche allattati dalla loro mamma Labrador adottiva.