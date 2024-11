Mamma in Solitudine

Oggi Naike Rivelli, figlia dell’attrice Ornella Muti, è stata ospite nel programma “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo. Durante l’intervista, Naike ha parlato del suo rapporto speciale con la madre, condividendo ricordi toccanti e confessioni personali. Ha descritto un’infanzia trascorsa in simbiosi con Ornella, sottolineando come vivesse spesso con lei sul set e come il personale della troupe fosse diventato una seconda famiglia. Ha anche condiviso l’amore e l’ammirazione che prova per la madre, evidenziando la sua solitudine e il fatto che vive da sola da quindici anni, senza un compagno.

Naike ha rivelato un rammarico riguardo alla carriera di Ornella, che attualmente si dedica soprattutto al teatro e ha limitato la sua presenza al cinema. Ha sottolineato il desiderio della madre di essere felice e il suo pensiero che, nonostante la quantità di ammiratori che ha, il vero amore non sia mai stato trovato. Durante l’intervista, Naike si è mostrata visibilmente commossa, anche quando ha visto filmati storici di Ornella che parlava della sua vita da mamma.

Parlando della sua vita personale, Naike ha riflettuto su quanto fosse difficile la sua separazione dal padre di suo figlio, Akash, e sul dolore che hanno affrontato. Ha confessato di aver commesso un errore importante, lasciando Akash a Roma mentre si trasferiva con la madre. Questo ha portato a una certa tristezza nei suoi pensieri, poiché avrebbe voluto che suo figlio fosse più vicino a lei.

Infine, Naike ha voluto rendere omaggio al padre che l’ha cresciuta, Federico Facchinetti, descrivendolo come severo ma anche fondamentale per la sua formazione. Ha riconosciuto che, anche se ha imposto regole severe a suo figlio, non ha mai avuto problemi con lui e lo considera fantastico. Questo momento di introspezione ha messo in luce non solo i legami familiari, ma anche le difficoltà che ha affrontato nel bilanciare il suo ruolo di madre e figlia in un contesto di vita complesso.