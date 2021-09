Mamma ho perso l’aereo è ormai un cult degli anni ’90 ed ora, riguardandolo da adulto, mi è venuto un dubbio: che lavoro facevano Peter e Kate McCallister per potersi permettere di vivere in quella villa a Chicago e pagare un’intera vacanza natalizia a Parigi a tutta la famiglia (composta da 14 persone)?

A partire per la vacanza a Parigi (tutta pagata da Peter McCallister, ovviamente) oltre la moglie Kate ed i loro cinque figli (Linnie compresa, la biondina che esclama a Kevin: “Tu si quello che i francesi chiamano les incompétents“), c’erano anche Frank McCallister (fratello di lui) con sua moglie Leslie ed i loro cinque figli.

La casa che fa da scenario a Mamma ho perso l’aereo (e dove Kevin McCallister inscena tutte le trappole contro i due ladruncoli di quartiere) nonostante nel film sia stata descritta come a Chicago in realtà si trova a Winnetka nello stato dell’Illinois, più precisamente al numero 671 di Lincoln Avenue.

Mamma ho perso l’aereo, nel romanzo la verità sul lavoro dei genitori di Kevin

A riportare il dubbio è stato anche un meme della nota pagina TML: “Più invecchio e più non posso fare a meno di chiedermi cosa diavolo facesse il padre di Kevin McCallister per potersi permettere una casa del genere e una vacanza a Parigi per nove persone“.

Le persone in realtà sono 14 (come già scritto) ed a rispondere a questa domanda c’ha pensato Todd Strasser, scrittore che – ispirandosi alla pellicola trasmessa al cinema – ha realizzato una trasposizione letteraria- E lo ha fatto sia per Home Alone, che per il secondo capitolo Home Alone Lost In New York.

Nei due libri di Todd Strasser “based on the screenplay by John Hughes” Peter McCallister è un uomo d’affari di successo (nel dettaglio è un magnate della borsa), mentre Kate McCallister è una famosa stilista. Per questo motivo nel seminterrato della loro casa ci sono macchine da cucire e manichini (che lo stesso Kevin userà per realizzare una delle sue trappole contro i ladri).