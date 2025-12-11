Mamma ho perso l’aereo ritorna al cinema in Italia

Il ritorno in sala del cult natalizio “Mamma ho perso l’aereo” è diventato un rito collettivo che unisce generazioni e celebra la magia senza tempo del cinema. Il trionfo al box office del film, con 130.000 spettatori in cinque giorni e quasi 1 milione e 200 mila euro di incasso, rappresenta un segnale culturale preciso.

Il fascino dell’operazione va oltre il semplice effetto nostalgia, poiché “Mamma ho perso l’aereo” è un film che non appartiene soltanto al suo tempo, ma è diventato una tradizione, un appuntamento annuale che molte famiglie vivono come parte stessa del periodo natalizio. Vederlo al cinema significa recuperare un’esperienza condivisa e restituire alla visione il suo carattere comunitario.

Il successo dell’evento firmato Nexo Studios rivela il desiderio del pubblico di riappropriarsi della magia del grande schermo attraverso opere che hanno segnato l’immaginario collettivo. L’entusiasmo con cui gli spettatori hanno accolto la distribuzione speciale della pellicola testimonia la forza emotiva di un film che continua a parlare a tutti, indipendentemente dall’età.

La colonna sonora di John Williams amplifica ulteriormente quel richiamo alla memoria, trasformando la proiezione in un viaggio sensoriale verso un passato condiviso. La decisione di proseguire le proiezioni evento oltre il 10 dicembre non sorprende, poiché quando un cult torna a vivere sul grande schermo e incontra il pubblico con questa intensità, significa che è scattato qualcosa di più profondo di un’operazione nostalgica. Alcuni film non invecchiano, maturano con noi e diventano parte della nostra identità culturale.