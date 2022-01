Mamma ho perso l’aereo è un classico delle feste di Natale e puntualmente ogni volta che in tv viene riproposto online spuntano curiosità e retroscena.

Dopo aver scoperto che lavoro facevano i genitori di Kevin McCallister per permettersi quella villa ed un viaggio a Parigi pagato per tutta la famiglia, ecco ora un altro articolo decisamente curioso sul film.

Mamma ho perso l’aereo: svelato che lavoro facevano i genitori di Kevin per potersi permettere quella villa ed una vacanza a Parigi https://t.co/3FzF0oigQD #mammahopersolaereo — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 2, 2022

Questa volta al centro dell’articolo non ci sono i genitori di Kevin, bensì i due ladri che tentano (invano) di entrare in casa sua per rubare.

Per scacciarli da casa, infatti, il ragazzino realizza in casa un vero e proprio luna park di trappole e torture, fra ferri da stiro roventi in piena faccia, colpi di pistola a pallini, barattoli di vernice lanciati dalle scale ed una fiamma ossidrica in testa. Senza dimenticare quelle più fantasiose, come la colla, la maniglia della porta rovente ed il chiodo sulle scale.

Mamma ho perso l’aereo, i due ladri sarebbero morti nella realtà

Ma quali sarebbero le conseguenze se tutto ciò non fosse un film di Hollywood ma la realtà? A porsi questa domanda è stato un noto sito statunitense che ha così contattato il dottor Ryan St. Clair del Weill Cornell Medical College.

L’uomo ha diagnosticato nel dettaglio ogni tortura e la conseguenza dei due ladri sarebbe più o meno questa: perdita dei genitali, frattura delle ossa della faccia, ustioni di terzo grado, perdita delle articolazioni della mano e del piede, perdita dei denti e necrosi del cranio. Come specificato dal medico, infatti, la fiamma ossidrica puntata alla testa così ravvicinata per tutto quel tempo non solo gli avrebbe bruciato il cappello, i capelli e la pelle, ma anche il cranio.

In sostanza? Sarebbero morti entrambi i ladri.