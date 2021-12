Mamma ho perso l’aereo è un film cult delle vacanze natalizie ed alla luce dell’arresto dell’attore Devin Ratray (che nella pellicola interpretava Buzz McCallister) ecco una curiosità che riguarda proprio il suo personaggio.

Nel film, come sappiamo, Kevin McCallister rimane in casa da solo e per questo coglie l’occasione per perlustrare le stanze alla ricerca di soldi. Dopo essere entrato in camera di suo fratello maggiore Buzz (ed aver liberato la tarantola, che poi gli servirà per scacciare i ladri) apre una scatola contenente degli effetti personali tra cui una foto della sua ragazza. Dopo averla guardata, Kevin rimane inorridito e dice: “Buzz, la tua ragazza, che brutta!!!”.

Non tutti sono però a conoscenza che in realtà la persona raffigurata su quella foto non è una ragazza, bensì un ragazzo. Più precisamente il figlio del direttore artistico. Il regista Chris Columbus pensò infatti che sarebbe stato troppo brutto prendersi gioco di una ragazza per il suo aspetto fisico e così convinsero il ragazzino a travestirsi da donna.

Devin Ratray, che interpretava proprio Buzz ha rivelato a Yahoo:

“Hanno deciso che sarebbe stato scortese mettere una ragazza in quel ruolo per ridicolizzare se stessa. Il direttore artistico aveva un figlio che si offrì volontario per la parte. Penso che se avesse saputo che sarebbe diventata la commedia per famiglie con il maggior incasso di tutti i tempi, ci avrebbe sicuro ripensato prima di scattare quella foto”.

Mamma ho perso l’aereo è uscito nel 1990 ed ha incassato un totale di 476.684.675 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di produzione di appena 18 milioni.

