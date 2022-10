Mamma e papà muoiono sotto le bombe, cane salva bimbo 8 anni

La sua mamma e il suo papà non sopravvivono alle bombe lanciate sulla sua città, il cane salva il bimbo di 8 anni rimasto da solo.

Come ha riportato nelle ore seguenti al suo ritrovamento la Polizia di Stato in Ucraina, il piccolo Bodhan – di soli otto anni – “viveva in una zona costantemente bombardata” della sua nazione e nella quale ha dovuto dire addio ai suoi genitori. La sua mamma, incinta al settimo mese, e il suo papà, sono morti durante un attacco sferrato dall’esercito russo per le strade della città di Bakhmut. La vita del bambino rimasto orfano sarebbe, invece, salva per miracolo grazie all’eroico aiuto del suo cane, Rem.

Mamma e papà muoiono sotto le bombe, cane salva bimbo di soli 8 anni – VIDEO

A raccontare pubblicamente la straziante vicenda di Bodhan si è cimentata l’ex portavoce del presidente Zelensky, spiegando quanto sia stato difficile riuscire a raggiungere il bambino rimasto isolato all’interno dell’area colpita dagli invasori russi, fino a scoprire il suo terribile vissuto.

La Polizia avrebbe deciso di intervenire sul posto indicendo un sopralluogo d’urgenza. Nonostante i pressanti rischi di incappare in ulteriori bombardamenti gli agenti sono riusciti a rintracciare il piccolo che si era nel frattempo riuscito a rifugiare nell’abitazione di un uomo che aveva offerto lui ospitalità.

Dopo essere venuto a conoscenza della morte dei suoi genitori, Bodhan – costretto fino a quel momento a vagare in solitaria nella città, in cerca di un rifugio, ha lasciato che si perdessero le sue tracce scosso dal dolore. In quel momento la presenza di Rem, che mai lo aveva abbandonato fino ad allora, si è rivelata cruciale. Il cucciolo – standogli vicino e rallentato la sua fuga dagli eventi – avrebbe permesso alla Polizia di rintracciare nuovamente Bodhan.

this is bohdan from bakhmut in ukraine. russian fire killed his dad, pregnant mom. nobody could collect their bodies for days due to non-step shelling, so bohdan ran away to do it himself – police managed to rescue the 8yo kid & police dog rem helped to bring him back from shock pic.twitter.com/j1yFoPBqKL — вареничок.еріставі 🇺🇦🏳️‍🌈 (@maksymeristavi) October 25, 2022

La diretta testimonianza di Bodhan, nella quale racconta ciò che ha vissuto in prima persona al fianco del suo fedele amico, è stata condivisa anche in un video su Twitter – lo scorso 25 ottobre – dal profilo di @maksymeristavi. Ad accompagnare il toccante filmato, in cui Bodhan accarezza gentilmente Rem, sono presenti anche alcune immagini simbolo del loro ritrovamento documentato tra le desolate strade della sua città distrutta dai bombardamenti.

Adesso il bambino, portato in salvo dalle autorità ucraine, potrà ricongiungersi con una sua parente – una zia – che avrebbe dichiarato di volersi prendere cura di lui e di accoglierlo nella sua famiglia.