IN ITALIA ogni anno nascono oltre 30.000 bambini prima della 37settimana di età gestazionale, circa il 7% del totale, e l’1% è al sotto del chilo e mezzo di peso. Il 17 novembre è il loro giorno. Questa è infatti la data dedicata ai prematuri, ai neonati che nascono troppo presto, ai bambini più piccoli di tutti la cui sopravvivenza e la buona salute nel tempo, non è sempre scontata, lo è tanto meno quanto più precoce è il parto.La prematurità è una condizione patologica. I neonati più sono pretermine più hanno organi immaturi –– e per respirare o nutrirsi o combattere le infezioni hanno necessità di personale specializzato, di attrezzature all’avanguardia, di cure intensive che ne supportino la respirazione, ne garantiscano la nutrizione, e li proteggano dai microrganismi. Ma se tutto questo è necessario, e viene fornito nelle 114 Terapie intensive neonatali (TIN) sparse nella Penisola, non è tuttavia sufficiente.

“Dobbiamo proteggere anche la relazione madre-bambino e la genitorialità – dice infatti Fabio Mosca, presidente della Sin – garantendo la vicinanza tra i padri e le madri e neonato in terapia intensiva. Perché i padri e le madri dei prematuri non sono visitatori ma parte integrante della cura. La Zero separation va sostenuta sempre, anche in tempi di Covid-19″.



Zero separation durante la pandemia

Zero separation è la campagna promossa da EFCNI, European Foundation for the Care of Newborn Infants, supportata dalla SIN e da molte altre società scientifiche e associazioni in tutto il mondo durante l’emergenza Covid-19, quando per esigenze di contenimento del contagio, il rischio che genitore e bambino venissero separati è stato, ed è in effetti, più alto. “Ma il contenimento dell’infezione deve essere bilanciato con le esigenze assistenziali del prematuro che ha il diritto di avere i genitori accanto così come i padri e le madri hanno il diritto di stare con il loro figlio, come prevede la Carta dei Diritti del Bambino nato Prematuro – ricorda Mosca – un documento riconosciuto dal Senato italiano nel dicembre del 2010, che sottolinea che l’accesso al reparto, garantito ai genitori 24 ore su 24, è un aspetto ineludibile dell’assistenza al nato pretermine”. Ma – dicono i neonatologi – la diffusione del contatto terapeutico con la famiglia non è ancora ottimale in tutte le TIN italiane.

Non separare per curare

Eppure le ultime evidenze scientifiche indicano che la separazione precoce dai genitori rappresenta uno stress per il bambino, con effetti negativi a breve e a lungo termine, che il coinvolgimento precoce della famiglia rafforza le connessioni emotive fondamentali per lo sviluppo neurocognitivo con effetti positivi sulla salute neuro-comportamentale a distanza. E che il contatto pelle-a-pelle e l’allattamento al seno sono momenti essenziali per promuovere un sano sviluppo del neonato nel tempo. “Per questo – conferma e aggiunge il presidente Sin – ogni bambino ha il diritto di beneficiare sempre della presenza dei genitori”.

La Società italiana di neonatologia già all’inizio della pandemia, insieme a Vivere Onlus Coordinamento delle Associazioni dei Genitori www.vivereonlus.com/ , ha supportato i reparti di Terapia intensiva neonatale fornendo indicazioni corrette e sicure per mantenerli aperti h24 e non rinunciare al contatto skin-to-skin, fornendo le nuove regole da seguire per prevenire l’infezione da Coronavirus.

Per esempio? “L’utilizzo corretto delle mascherine, la corretta igiene delle mani, il triage con controllo della temperatura e check-list sulle condizioni di salute di genitori e del nucleo familiare, consentendo sempre l’ingresso di un solo genitore alla volta per evitare il sovraffollamento” risponde Mosca.





Gli standard europei

In occasione della Giornata Mondiale della prematurità 2020 i neonatologi si riuniscono in un congresso, il 16 novembre in streaming, che coinvolge medici, operatori sanitari e anche le associazioni dei genitori. Nel corso dlel’inconteo viene presentata la versione italiana degli Standards of Care dell’EFCNI European Foundation for the Care of Newborn Infants, . Gli Standards of care sono un documento europeo pensato per mettere a disposizione delle neonatologie di tutto il continente strumenti condivisi allo scopo di migliorare la cura e l’assistenza dei bambini nati prematuri o affetti da altre patologie gravi. Ebbene, la traduzione in italiano, realizzata dalla SIN in collaborazione con Vivere Onlus, è utile per aumentare la fruibilità di questi standard, e di uniformare il più possibile le cure nelle nostre TIN, perché tutti i neonati, ovunque nascano possano accedere a allo stesso trattamento.

Le infezioni ospedaliere

Le infezioni ospedaliere riguardano tutti i bambini, ma soprattutto i pretermine, che prima nascono più sono vulnerabili all’attacco dei microrganismi. E questo sostanzialmente per due ragioni: la prima, perché gli anticorpi della mamma passano al nascituro nel corso dell’ultimo trimestre di gravidanza (che i prematuri non completano nell’utero materno), e la seconda, perché i neonati pretermine hanno bisogno di interventi e di strumenti e presidi esterni (per respirare, per essere nutriti…) , che sono necessari ma che però possono aumentare il rischio di infezione.

La Sin nel corso del congresso della vigilia della giornta della Prematurità fa il punto sulle ‘Linee guida sulle infezioni neonatali’ un documento ancora in via di elaborazione ma che si prevede venga ultimato nel corso della primavera 2021. Il documento è focalizzato sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere dei neonati e dei prematuri particolarmente. Cosa ci sarà scritto? “Ci saranno indicazioni pratiche su come contenere il rischio che vanno dal lavaggio accurato delle mani all’attenzione ai presidi invasivi – dice Mosca – . Prevenire le infezioni richiede un approccio strutturale e condiviso che coinvolge personale sanitario e genitori, e tutta la struttura ospedaliera, perché prevenire le infezioni è un lavoro di squdra. Vanno fatti controlli ambientali, di acqua, aria, superfici, servono team che monitorino i germi sentinella. In più va implementata la comunicazione con i genitori che sono parte del contesto assistenziale dei prematuri. Quando il bambino nato con una prematurità grave lascia l’ospedale deve continuare ad essere protetto. Cominciando col limitare gli incontri con altri, per proteggere le sue vie aeree dai microrganismi, specialmente nei periodi in cui sono più frequenti le infezioni respiratorie”.



Ospedali illuminati di viola per i più piccoli

Le iniziative, anche eventi online, che coinvolgeranno i piccoli prematuri ricoverati sono molte, ma la più scenografica è certament l’illuminazione in viola delle facciate di ospedali, neonatologie e monumenti italiani. Tutte le iniziative sono supportate e comunicate attraverso la pagina Facebook e Twitter della Sin. Le iniziative in Italia della Giornata Mondiale