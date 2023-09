Mamma e figlio randagi ridotti pelle e ossa in cerca di aiuto.

Essere un cane randagio è già di per se una sfida atroce ed estenuante ma essere anche mamma può portare veramente alla disperazione, il non poter provvedere al proprio cucciolo infatti è stato drammatico per questa cagnolina.

Una cagnolina era allo stremo delle forze e con lei anche il suo piccolo e amato cucciolo, ii due erano in strada in condizioni drammatiche alla ricerca di qualcuno che vedendole potesse aiutarle.

Mamma e cucciolo allo stremo delle forze erano disperatamente alla ricerca di aiuto

In una strada trafficata della città dei cani ridotti pelle e ossa cercavano in ogni modo di attirare l’attenzione dei passanti, la mamma e il suo cucciolo riversavano infatti in condizioni orribili, la mamma era talmente malnutrita e debole che le si poteva fare una radiografia a occhio nudo, tutte le ossa della povera cagnolina erano infatti sporgenti e visibili, mante il piccolo riversava quasi nello stesso stato pietoso ed entrambi sembravano implorare aiuto per la loro vita.

Mentre la maggior parte delle persone pur vedendoli ha continuato la propria quotidiana ignorandoli due persone si sono resi conto della situazione drammatica e probabilmente mossi da un impulso di umanità che gli altri passanti non avevano avuto hanno offerto ai cani del cibo, ovviamente la reazione dei cani è stata immediata entrambi erano affamati e disperati e vedendo il pezzo di pane offerto dalle due persone lo hanno divorato come fosse il pasto più delizioso del mondo.

Nonostante avessero mangiato i cani erano ancora in pessime condizioni, mamma e figlio infatti non solo avevano bisogno di un posto dove stare ma anche di urgenti cure mediche così la coppia con molta pazienza sono riusciti a guadagnarsi la fiducia di mamma e cucciolo portandoli immediatamente in un rifugio specializzato.

Immediatamente i veterinari hanno visitato entrambi scoprendo che la mamma sfortunatamente non era solo mal nutrita ma era affetta da un tumore e da alcuni coaguli di sangue mentre il cucciolo fortunatamente era solo denutrito ma aveva bisogno di essere alimentato costantemente per poter recuperare

Grazie ai due angeli che li hanno salvati dalla strada i due hanno potuto ricevere delle cure mediche adeguate iniziando un processo lungo che li avrebbe però portati verso la guarigione, la speranza ovviamente è che una volta guariti entrambi possano trovare una casa per sempre e una famiglia disposta ad adottarli e regalargli l’amore incondizionato che ogni creatura vivente merita.