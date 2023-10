Mamma continua ad allattare nonostante le zampe spezzate per salvare i propri cuccioli

Una povera cagnolina è stata notata da un passante mentre sotto il sole cocente continuava ad allattare i suoi cuccioli per regalargli un futuro, la povera cagnolina randagia non poteva muoversi a causa delle fratture alle zampe.

I dolori atroci delle zampe spezzate non hanno fermato una mamma che per i propri figli sarebbe disposta a fare veramente di tutta anche continuare ad allattare i propri piccoli senza la possibilità di muoversi e quindi bere o nutrirsi pur di regalare un futuro ai suoi piccoli.

Che le mamme siano esseri speciale è un fatto noto a tutti, che si tratti di esseri umani o di animali infatti nella maggior parte dei casi tutte le mamme sacrificherebbero anche la propria vita per i propri bambini e questa mamma cagnolina l’ha dimostrato ampliamente

Trovata con le zampe spezzate continuava l’allattamento per far sopravvivere i cuccioli

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Egitto, in una angolo di una strada completamente assolata sotto il sole cocente una povera cagnolina con le zampe spezzate è stata notata da un uomo che avvicinandosi si è accorto che la poverina stava allattando i suoi cuccioli nonostante le sue precarie e pessime condizioni di salute

Un uomo di nome Ahmed Abdelhamid notando il cane in difficoltà decise di avvicinarsi e una volta visto lo sguardo sul volto della povera creatura decise di aiutarla in ogni modo possibile

Nonostante le numerose ferite evidenti e le sue pessime condizioni di salute la cagnolina con le zampe spezzate continuava imperterrita ad allattare, più l’uomo si avvicinava alla cagnolina più si rendeva conto della sua forza.

Le ferite della mamma avvicinandosi diventavano sempre più evidenti la bocca del cane era sanguinante e aveva molti i denti rotti, oltre quello l’uomo notò svariate cicatrici sul corpo e la cosa più agghiacciante ovvero le zampe della cagnolina. Entrambe erano fratturate da qualche tempo e stavano guardando da sole in modo ovviamente errato

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Sulla povera mamma 6 cuccioli che dipendevano completamente da lei stavano cercando di mangiare mentre altri 4 più autonomi restavano nei pressi della mamma cercando comunque di adattarsi alla vita da randagi

L’uomo di nome Ahmed vedendo questa drammatica situazione mosso da un profondo senso di compassione per quelle povere creature ha deciso di intervenire e di fare qualcosa per lei e i suoi cuccioli

L’uomo per diversi giorni infatti si è occupato di loro fornendo cibo, acqua e medicine, ci volle molto tempo prima che la mamma guarisse ma i segni di miglioramento lasciavano intravedere una speranza all’uomo, la mamma guariva piano piano e i cuccioli crescevano sani e forti con l’aiuto dell’unica persona che decise di occuparsi di loro e di non abbandonarli al loro destino in strada.