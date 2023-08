Mamma cervo trova il modo di intrattenere il cucciolo in una calda giornata

Conquista i cuori degli utenti del web un video che mostra il modo in cui una mamma cervo si è presa cura del suo cucciolo in una calda giornata d’estate.

Foto e video condivisi sui social network testimoniano spesso il grandissimo affetto nutrito dalle mamme del mondo animale nei confronti dei loro cuccioli. Un’ulteriore dimostrazione viene da un filmato che nei giorni scorsi ha spopolato sui social network, diventando presto virale. Le immagini condivise in rete mostrano in che modo un cucciolo di cervo si è rinfrescato, sotto la supervisione della madre, in un caldo pomeriggio estivo.

Il video della mamma cervo e del suo cucciolo conquista il web: il bagnetto in piscina del piccolo

Il video è stato realizzato da una donna che si è trovata ad assistere alla dolcissima scena che si è svolta nel suo giardino e che ha poi condiviso in rete le immagini sul proprio profilo TikTok all’account social Texas girl forever official @texas grl_4 ever.

La donna vive in Texas, in prossimità del Canyon Lake, un bacino idrico situato sul fiume Guadalupe nello stato del Texas Hill Country negli Stati Uniti d’America, nella parte meridionale del Paese. Il video, corredato da una breve didascalia: «So precious i love living in the country » (tradotto in italiano «Così dolce: amo vivere in campagna»), mostra con quanto amore e affetto una femmina di cervo osserva il suo cucciolo mentre si rinfresca nell’acqua di una piscina gonfiabile per bambini, giocando e saltando proprio come se fosse un cucciolo umano.

I due animali si trovano nel giardino di una casa. Probabilmente attirata dall’odore dell’acqua, la femmina di cervo si sarà avvicinata alla casa portando con sé il piccolo con l’intento di farlo bere. Arrivati nel giardino della donna, la madre e il cucciolo si sono trovati davanti a una piscinetta gonfiabile per bambini ricolma di acqua. Rimanendo vigile e facendo attenzione che non arrivasse nessuno, la mamma cervo ha permesso al cerbiatto di entrare nella piscina.

Il cucciolo non ha trattenuto la gioia ed è iniziato a saltare dentro e fuori dalla piscina, giocando e rotolandosi nell’acqua e guardando in cerca di approvazione la madre.

I cervi sono animali estremamente schivi: giustamente intimoriti dagli esseri umani, il loro avvistamento rappresenta uno spettacolo raro e allo stesso tempo meraviglioso. La donna che ha assistito alla scena del cerbiatto e della madre ha infatti espresso il suo entusiasmo nella didascalia al video. I due cervi, in genere rifugiati nelle foreste di conifere, nei boschi o in montagna hanno regalato alla donna uno spettacolo indimenticabile. La madre è il suo piccolo sono esemplari di cervo nobile (il nome scientifico secondo la classificazione tassonomica di Linneo del 1758 è Cervus elaphus), noto anche come cervo reale, cervo rosso o cervo europeo, un mammifero artiodattilo appartenente alla famiglia dei Cervidi. I cervi sono mammiferi che vivono in un areale molto vasto, nei territori dell’Europa e del Nord Africa fino all’Asia centrale, alla Siberia, all’Estremo Oriente e al Nord America. I cervi amano l’acqua e sono degli ottimi nuotatori; possono infatti essere osservati mentre si spostano in acqua o in mare da un punto a un altro delle isole in cui vivono. Le femmine di cervo si prendono cura dei loro piccoli con affetto e dedizione; subito dopo la nascita, le madri lasciano i cerbiatti nascosti tra i cespugli, raggiungendo quando lo devono allattare. I cuccioli di cervo hanno il dorso pomellato, ovvero cosparso di chiazze tondeggianti più chiare o più scure per meglio mimetizzarsi fra i cespugli in mezzo ai quali rimangono immobili per non farsi vedere dai predatori. Quando diventano poco più grandi, i cerbiatti iniziano a seguire le madri, imparando da queste le abilità essenziali per la sopravvivenza. La dolce interazione tra la femmina di cervo e il suo cucciolo che fa il bagno in piscina ha conquistato gli utenti del web, tanto che il video che li vede protagonisti ha ottenuto milioni di visualizzazioni. (di Elisabetta Guglielmi)