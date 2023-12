Mamma cane e cuccioli abbandonati in strada

Una donna ha conquistato la fiducia di una mamma cane e dei suoi cuccioli abbandonati in strada: il salvataggio della famiglia a quattro zampe ripreso in un video.

Una donna sta guidando lungo una strada poco trafficata, quando qualcosa, comparso all’improvviso sul ciglio della carreggiata, attira la sua attenzione. Un cucciolo di cane dal manto chiaro è appena sbucato dalla vegetazione e sta osservando le automobili che di rado passano davanti a lui. La donna, che lavora come volontaria in un rifugio per animali, ferma subito la sua vettura e scende. Non appena gli si avvicina, però, il cagnolino scappa spaventato tra i cespugli. Seguendo il quattro zampe, la donna si trova di fronte a un’intera cucciolata.

Il salvataggio di tre cuccioli di cane e della loro mamma: il video dei quattro zampe

Il ritrovamento della famiglia canina è testimoniato in un video condiviso su TikTok, sul profilo che la donna ha dedicato agli animali abbandonati, Boonie Babies Rescue, all’account social @stay_ wavy_ baby.

La Bonnie Babies Rescue è un’organizzazione non profit specializzata nel salvataggio dei cani randagi di Saipan (sul profilo TikTok si legge infatti «Rescuing boonie dogs of Saipan»). Saipan è un’isola oceanica il cui distretto costituisce la capitale del Commonwealth delle Isole Marianne Settentrionali, in unione politica con gli Stati Uniti d’America.

Come spiegato nelle didascalie poste a corredo del filmato condiviso su TikTok, la donna è tornata alla macchina e si è recata al negozio più vicino per acquistare lattine di cibo per cani e una gabbia. Tornata nel luogo in cui aveva visto il cucciolo, è scesa e si è diretta verso il nascondiglio dei cagnolini. Grazie a una ciotolina piena di croccantini, la donna è riuscita ad attirare sia i piccoli sia la madre.

@stay_wavy_babyA but of a long video but so worth it to watch till the end! These are all girls, any name suggestions?♬ You and Me – Eldar Kedem

Tutti i quattro zampe erano così magri e malnutriti che le ossa erano chiaramente visibili. Mamma cane e cuccioli erano così concentrati a mangiare da non accorgersi che la donna aveva disposto una gabbia proprio davanti a loro. Dopo essere riuscita a far entrare i piccoli nella gabbietta ed essersi fatta seguire dalla cagnolina, la donna ha fatto salire mamma e i suoi piccoli in macchina e li ha portati al rifugio per animali.

I cuccioli erano completamente ricoperti di pulci e zecche. È stato necessario un lungo bagno per riuscire a rimuovere tutti i parassiti. Adesso la famiglia canina si trova presso il rifugio. La mamma si sta occupando dei suoi cuccioli. Subito dopo lo svezzamento, sia i piccoli sia la madre potranno essere dati in adozione, nella speranza che trovino presto delle famiglie pronte a donare loro tutto l’affetto che meritano. La vita per i cani randagi non è semplice; per fortuna, però, sono molte le persone che come la donna che ha salvato i cuccioli dedicano il loro tempo ad aiutare gli animali in difficoltà, offrendo loro la possibilità di un futuro migliore. (di Elisabetta Guglielmi)