Quella che vogliamo raccontarvi oggi è la storia di un salvataggio mozzafiato di una mamma cagnolina e del suo cucciolo, che ci dimostra ancora una volta il vero significato del coraggio di una mamma! Entrambi erano caduti in un fosso pieno di acqua ricoperto da un telo di plastica e non riuscivano più ad uscirne. Sarebbero morti nel giro di pochi giorni, se nessuno si fosse accorto di loro.

Uno degli istinti più forti che governano il mondo, è quello materno. Non importa di quale specie o razza si tratti, una mamma sarà sempre pronta a dare la sua stessa vita pur di salvare quella della sua prole.

Questo è un istinto che non hanno solo gli umani, ma praticamente tutte le specie animali presenti sulla terra. Compresi, ovviamente, i cagnolini.

Nel video che si è diffuso recentemente, si può vedere la disperazione di una mamma cagnolina disperata che cerca in ogni modo di mettere in salvo la sua vita e quella del suo cucciolo di poche settimane.

I due, non è chiaro per quale motivo, erano entrambi caduti all’interno di una fossa in campagna. Questa fossa era ricoperta da un telone nero di plastica e le piogge lo aveva riempito di acqua. Quindi forse erano scesi laggiù per bere.

Il problema, però, era che una volta scesi, non erano più riusciti a venirne fuori. Il motivo era semplice, quel telo nero era così scivoloso che ogni volta che provavano a salire, scivolavano di nuovo giù.

Il salvataggio della mamma cagnolina e di suo figlio

Chissà per quanto tempo la cucciola aveva provato a portare fuori se stessa e suo figlio da quell’inferno. Ormai allo stremo delle forze, alla fine ha iniziato a piangere disperata, nella speranza che qualcuno arrivasse ad aiutarli.

E il miracolo, per fortuna, è arrivato. Un gruppo di soccorso ha saputo della situazione ed ha subito raggiunto il luogo.

Un operatore si è legato ad una fune e, con l’aiuto di due suoi collaboratori, si è calato nella fossa. Ha preso per primo il cucciolo e lo ha portato fuori. Poi, tornando di nuovo giù, ha afferrato la mamma cagnetta ed ha portato fuori anche lei.

Inutile dire che lo scodinzolio della cucciola era incontrollabile. Se avesse potuto, avrebbe abbracciato i suoi eroi che hanno salvato lei e il suo bambino.