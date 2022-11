Maluma in Qatar abbandona un’intervista: “Sei un maleducato!”

La decisione della FIFA di organizzare i mondiali di calcio in Qatar ha sollevato non poche polemiche visto che il paese non rispetta i più basilari diritti umani. Per questo molte star, da Shakira a Dua Lipa hanno deciso da rifilare un due di picche a chi ha chiesto loro di cantare l’inno dei FIFA World Cup Qatar 2022 o di esibirsi alla cerimonia di apertura. Alla fine la colonna sonora della Coppa del Mondo 2022 l’hanno cantata Nicki Minaj, Maluma e Myriam Fares e il video di Tukoh Taka è stato pubblicato lo scorso week end. Al di là delle polemiche, il pezzo è di una bruttezza rara, orrendo!

Maluma abbandona un’intervista: “Sei un maleducato”.

In questi giorni Maluma si trova in Qatar e con l’occasione ha rilasciato una serie di interviste, una di questa però non è finita benissimo, il cantante infatti si è alzato ed è sbottato contro il giornalista. La ragione di questa scenata? Una domanda più che lecita: “Devo proprio chiederti una cosa. Sai che Shakira e Dua Lipa hanno deciso di rifiutarsi di venire qui visto i record negativi del Qatar sul tema dei diritti umani. Tu non hai problemi su questo?”

Il cantante colombiano ha risposto stizzito: “Questo è qualcosa che io non posso risolvere. Io sono venuto qui per godermi la vita, il calcio, non è qualcosa in cui io sono coinvolto. Sono qui per godere del calcio e della mia musica“.

Il giornalista ha continuato a chiedere a Maluma come mai ha comunque scelto di presenziare nonostante quello che sappiamo sul Qatar, ma l’artista ha detto di non voler più rispondere, poi si è alzato e ha dato del maleducato all’uomo. Quindi se la Corea del Nord e l’Afghanistan avessero i soldi per comprarsi il mondiale, sappiamo che Maluma andrebbe anche lì a ‘godersi il calcio e la musica’ tra i talebani o Kim Jong Un.