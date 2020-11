Da anni circolano rumor sulla presunta omosessualità di Maluma. Nel 2018 il calciatore (adesso star di OnlyFans) Leo Parraguez fece delle rivelazioni davvero bislacche.

“Ho avuto degli scambi con un artista famoso. Lui vuole me e vorrebbe vedere le mie foto private, penso sia gay. Mi manda messaggi privati chiedendomelo spesso. Per adesso non so se posso condividere questa esperienza e dirvi di chi si tratta. Ok, è Maluma e avete capito cosa vuole da me. Ma capite? Riuscite a crederci?”

Anche le attrici Laurita Fernandez e Jimena Baron hanno lasciato intendere che l’artista colombiano potrebbe essere gay. Stanco di tutti questi rumor Malumone ha smentito dicendo che non è omosessuale e che se lo fosse stato l’avrebbe detto senza problemi, perché non lo vede come un difetto o una cosa di cui vergognarsi.

Adesso al circo si è aggiunta la sensitiva Mohni, famosissima in America latina (su Instagram ha 1 milione di follower), che qualche giorno fa in tv l’ha sparata davvero grossa. Secondo la chiaroveggente Maluma sarebbe bisessuale. Ma la cosa davvero trash è come Mohni avrebbe scoperto l’orientamento del manzo colombiano. La donna dice che con la forza della mente ha letto le conversazioni Whatsapp tra il cantante e il suo partner.

“Ha appena girato un video con JLo. Dicono che a lui piaccia molto Jennifer, che è una bellissima donna di 50 anni. Questo è vero, lui è innamorato della Lopez. Però vedo il suo Whatsapp, Maluma è bisessuale. Sta con un uomo colombiano che è un cantante”.

Proprio ieri la sensitiva cubana si è anche vantata di aver predetto la morte di Maradona, così per non farsi mancare nulla.

“Rischia moltissimo lui. Gli hanno fatto dei rituali, demoni, cose oscure, ecco perché starà male. Deve prendersi cura di se stesso. Sta per compiere 60 anni, ma la sua vita è in pericolo, rischia di avere un attacco di cuore. Anche a causa di una stregoneria”.

A psychic claimed on live TV that she knows that “Maluma is bisexual” because she can read his WhatsApp messages with her mind👀 pic.twitter.com/QAr7Pkszwq — Pop Tingz (@ThePopTingz) November 12, 2020

Mohni e le vecchie predizioni su Maluma.

Siccome il nome di questa veggente non mi era nuovo, ho controllato nell’archivio di Biccy e ho trovato la predizione che nel dicembre 2018 Mohni fece su Maluma.

“Lui in realtà è gay, lo è segretamente per adesso. Mi ricorda Ricky Martin, quando 8 anni fa si ritirò in Tibet per un anno. Poi tornò e fece il suo famoso coming out. Così farà lui nel 2019, dopo una pausa anche Maluma si dichiarerà omosessuale”.

Insomma…