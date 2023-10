Maluma diventa padre: annuncio con il video dell’ecografia e gender reveal

Da Maluma baby a Maluma daddy il passo è breve. Ieri sera durante il concerto a Washington, DC, il cantante colombiano ha fatto un grande annuncio. Il 29enne attraverso il nuovo video musicale ha rivelato ai fan che presto diventerà padre. Il video del singolo Procura è stato proiettato nell’ultima data del Don Juan Tour e nella clip si vede il pancione di Susana Gomez, le visite dal ginecologo, l’ecografia e anche il gender reveal. Maluma infatti sarà padre di una bambina: “Oggi è uno dei momenti più speciali della mia vita e voglio trasmetterlo in diretta qui al nostro show a Washington. Siete stati con me fin dall’inizio e meritate di saperlo anche voi“.

Insomma, questa volta è vero, il nostro bonazzo preferito diventerà un papà, non si tratta di un falso allarme come quello del 2021.

Maluma announces he’s going to be a father during his concert in Washington, DC. pic.twitter.com/RlRXkAioVv — Pop Base (@PopBase) October 20, 2023

Maluma, Procura: la traduzione del nuovo singolo.

Oggi ho visitato il tuo profilo

Non smetti di mentirti

Dicendo che lui ti rende felice

E in uno stato hai scritto che

Finalmente hai incontrato qualcuno che ti vuole, che ti ama

Ti mette in mostra e ti apprezzaNon come quelli che ti abbandonano

E a me questo mi sa di frecciatina, non mi dimentichi

Cerca di non pensare a me quando sei nel suo letto

E io nemmeno voglio stare così, facendolo con un’altra e pensando alla tua faccia

Cerca di non pensare a me quando sei nel suo letto

E io nemmeno voglio stare così, facendolo con un’altra e pensando alla tua faccia

Pazza per me, pazzo per te

Quelle storie che non si dimenticano mai

Pazza per me, pazzo per te

Perchè fingi qualcosa che non sentivi?

Nel parcheggio ci divoravamo, ce la passavamo da paura

Ci facevamo un vino mentre ci accendevamo entrambi

Smettila col mistero, con lui non è niente di serio

Vieni con Don Juan, che io so che hai criterio

Questo vuol dire che non dobbiamo obbligarci

E muori ancora per me, nonostante tutte le tue caption dicano il contrario

Cerca di non pensare a me quando sei nel suo letto

E io nemmeno voglio stare così, facendolo con un’altra e pensando alla tua faccia

Cerca di non pensare a me quando sei nel suo letto

E io nemmeno voglio stare così, facendolo con un’altra e pensando alla tua faccia

Pazza per me, pazzo per te

Quelle storie che non si dimenticano mai

Pazza per me, pazzo per te

Perchè fingi qualcosa che non sentivi?

Questo vuol dire che non dobbiamo obbligarci

E muori ancora per me, nonostante tutte le tue caption dicano il contrario