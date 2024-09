Maltrattata, era terrorizzata, ma grazie alla bambina ritrova la vita

La vita di una cagnolina di nome Chenille, che era stata maltrattata e abbandonata, ha subito una trasformazione radicale grazie all’incontro con una bambina di due anni. Dopo essere arrivata in un rifugio lo scorso giugno, Chenille si mostrava timida e spaventata, sia dagli esseri umani che dagli altri cani. La sua situazione cambiò quando fu accolta dalla famiglia di LeeAnn Harden, una coordinatrice del rifugio, dove avrebbe trascorso un periodo di affido temporaneo.

Nel rifugio, Chenille manteneva un comportamento riservato: camminava con la coda tra le gambe e le orecchie basse, segno del suo disagio. Dopo circa due mesi e mezzo di permanenza, la cagnolina finalmente incontrò Lila, la figlia di LeeAnn, la quale amava giocare con i cani. Questo incontro segnò una svolta. Nonostante la sua timidezza iniziale, subito dopo aver visto Lila, Chenille si è lasciata andare, iniziando a rincorrere la bambina e a giocare con lei.

Il cambiamento della cagnolina è stato documentato in un video pubblicato su Facebook dall’organizzazione che si era presa cura di lei, Planned Pethood Inc. Due ore dopo il suo arrivo nella nuova casa, Chenille mostrava già segni di felicità, scoprendo per la prima volta cosa significasse divertirsi e godere della compagnia umana.

Il video ha toccato il cuore di molti spettatori, evidenziando non solo il legame speciale tra bambini e animali, ma anche i benefici che i cani possono apportare alla vita dei bambini. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che la presenza di un cane può ridurre l’ansia, migliorare l’umore e favorire il benessere psicologico. Interagire con i cani stimola la produzione di ossitocina, ormoni legati all’affetto e alla riduzione dello stress.

Nonostante Chenille stia prosperando nel suo ambiente attuale, ha bisogno di una famiglia permanente che possa fornirle amore e attenzione. LeeAnn spera che presto possa trovare un’abitazione permanente con bambini, in modo che la dolce cagnolina possa continuare a vivere la gioia che ha appena scoperto. La storia di Chenille serve da promemoria sui benefici dell’adozione di cani e sul loro impatto positivo nella vita delle persone, in particolare dei bambini.