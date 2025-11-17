Maltrattamento di animali in Italia: la tragica storia di Aaron

Un tragico episodio ha colpito Casnate con Bernate, dove un pitbull di nome Aaron è morto dopo aver ingoiato due chili di plastica, a causa della mancanza di cibo. Il cane era stato affidato a un’amica del proprietario, che è stata denunciata per maltrattamento di animali.

Dopo il decesso di Aaron, la sorella del proprietario e un’amica hanno avviato una campagna contro la donna, utilizzando i social media per incitare alla vendetta. Hanno aperto un profilo su TikTok intitolato “Giustizia per Aaron”, in cui istigavano gli utenti a colpire la responsabile della morte del cane. Le due donne hanno anche distribuito volantini con foto e informazioni personali della donna denunciata, accusandola di aver lasciato il cane morire di stenti.

Il loro comportamento ha portato all’emissione di una misura cautelare, che le proibisce di avvicinarsi alla parte offesa. Adesso le due sono state portate davanti al giudice per un’udienza preliminare. Una delle imputate ha chiesto di patteggiare, mentre l’altra ha deciso di andare a processo. L’incidente ha sollevato interrogativi sulla tutela degli animali e sulle conseguenze legali derivanti dal maltrattamento.