17.6 C
Roma
domenica – 12 Ottobre 2025
Animali

Maltrattamento cavalli: l’orribile storia di Rocky a Napoli

Da StraNotizie
Maltrattamento cavalli: l’orribile storia di Rocky a Napoli

Rocky è un cavallo che ha subito un terribile incidente. mentre veniva trainato insieme a un altro equino da un’auto. Caduto a terra, è stato trascinato sull’asfalto, riportando gravi ferite. Dopo il suo dolore, il conducente ha legato Rocky a un palo della luce e se ne è andato con un complice, portando via l’altro cavallo.

La polizia locale di Arzano, guidata dal colonnello Biagio Chiariello, è stata allertata e si è subito recata sul posto. Hanno trovato Rocky legato e in evidente difficoltà. Gli agenti hanno richiesto immediatamente l’intervento dei soccorsi. Mentre i sanitari si occupavano di Rocky, la polizia ha avviato le indagini per rintracciare il veicolo e i responsabili.

Le indagini hanno portato all’identificazione di un ex consigliere comunale di Arzano, un uomo di 60 anni con vari precedenti penali. Insieme al suo complice, non è riuscito a fornire una giustificazione per le loro azioni, immortalate anche da filmati. Gli agenti hanno poi visitato il luogo dove erano stati portati gli animali e, con l’aiuto del personale dell’ASL, hanno rintracciato l’altro cavallo, che per fortuna stava bene.

I due uomini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Napoli Nord per maltrattamento e abbandono di animali. Il cavallo Rocky è stato posto sotto sequestro. Nel frattempo, sono arrivati riconoscimenti da parte degli animalisti per l’intervento degli agenti, mentre si fa appello a pene più severe per chi commette tali atrocità.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Fossacesia e Rocca San Giovanni accolgono Albergabici
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.