Maltrattamento cavalli: l’orribile storia di Rocky a Napoli

Rocky è un cavallo che ha subito un terribile incidente. mentre veniva trainato insieme a un altro equino da un’auto. Caduto a terra, è stato trascinato sull’asfalto, riportando gravi ferite. Dopo il suo dolore, il conducente ha legato Rocky a un palo della luce e se ne è andato con un complice, portando via l’altro cavallo.

La polizia locale di Arzano, guidata dal colonnello Biagio Chiariello, è stata allertata e si è subito recata sul posto. Hanno trovato Rocky legato e in evidente difficoltà. Gli agenti hanno richiesto immediatamente l’intervento dei soccorsi. Mentre i sanitari si occupavano di Rocky, la polizia ha avviato le indagini per rintracciare il veicolo e i responsabili.

Le indagini hanno portato all’identificazione di un ex consigliere comunale di Arzano, un uomo di 60 anni con vari precedenti penali. Insieme al suo complice, non è riuscito a fornire una giustificazione per le loro azioni, immortalate anche da filmati. Gli agenti hanno poi visitato il luogo dove erano stati portati gli animali e, con l’aiuto del personale dell’ASL, hanno rintracciato l’altro cavallo, che per fortuna stava bene.

I due uomini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Napoli Nord per maltrattamento e abbandono di animali. Il cavallo Rocky è stato posto sotto sequestro. Nel frattempo, sono arrivati riconoscimenti da parte degli animalisti per l’intervento degli agenti, mentre si fa appello a pene più severe per chi commette tali atrocità.