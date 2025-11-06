Maltrattamento bovini a Gemona del Friuli: scoperta choc

È stata fatta un’orribile scoperta in un’azienda agricola di Gemona del Friuli. I Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Tolmezzo, insieme ai veterinari dell’ASUFC, hanno riscontrato gravi irregolarità nell’allevamento di bovini. Circa trenta animali sono stati trovati in condizioni disperate, con un malessere evidente e in una situazione di detenzione inadeguata, causando loro sofferenze prolungate. Gli animali sono stati sequestrati e trasferiti in una struttura idonea.

Le indagini si sono poi concentrate sulla denuncia di scomparsa di altri bovini. Grazie all’uso del georadar e alla collaborazione della Protezione Civile, sono stati effettuati rilievi che hanno portato a una scoperta aggravante: resti ossei di almeno nove animali sono stati rinvenuti sepolti nel terreno dell’azienda.

Inoltre, nell’area circostante, erano stati trovati rifiuti da demolizione smaltiti illegalmente. Di conseguenza, l’intera porzione di terreno è stata sequestrata. Durante l’operazione, sono state anche rinvenute e sequestrate 60 marche auricolari, alcune delle quali erano associate agli animali denunciati come scomparsi.

Attualmente, il proprietario dell’azienda è indagato per maltrattamento di animali, smaltimento illecito di rifiuti e falsità ideologica in atto pubblico.