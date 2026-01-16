11.5 C
Maltrattamento animali in Italia

Maltrattamento animali in Italia

Nell’ambito di un progetto di educazione e sensibilizzazione, si è svolto un incontro con i ragazzi dell’associazione kaliphilia di Cava, coinvolti in un percorso formativo dedicato al rispetto, alla legalità e alla tutela degli animali. L’incontro ha affrontato il tema del maltrattamento e abbandono degli animali, le violenze subite da cani e gatti e la problematica dello scacciare o distruggere le colonie feline presenti sul territorio.

Sono state raccontate situazioni reali di animali trovati per strada in condizioni di denutrizione, incuria e maltrattamento, in diverse zone della provincia di Salerno. La lezione si è svolta in modo partecipato e interattivo, coinvolgendo attivamente i ragazzi con domande, confronto diretto e attività creative. I ragazzi hanno espresso sensibilità, attenzione ed empatia verso gli animali attraverso disegni e messaggi “No alla violenza”.

L’incontro, tenuto dalla GPG Zoofila m.llo Daniele Romano, ha avuto l’obiettivo di trasmettere valori di rispetto, responsabilità e tutela di ogni forma di vita. I ragazzi dell’associazione kaliphilia si sono dimostrati attenti, partecipi e profondamente sensibili, confermando il valore di un progetto educativo che sta dando risultati importanti in termini di consapevolezza e crescita civile. La prevenzione parte dalle scuole e dai percorsi educativi continuativi, investendo nella formazione dei più giovani per costruire una società più consapevole, giusta e rispettosa.

